Sicurezza, ambiente e cooperazione economica: la Strategia Ue per l’Artico

L’Artico è sempre più centrale per la sicurezza e l’economia dell’Europa, oltre che per l’ambiente a causa degli effetti del cambiamento climatico, così la Commissione europea lancia la nuova Strategia per l’Artico. I punti principali del piano di Bruxelles, presentato a Strasburgo, sono la creazione di un Maritime Security Hub, per la condivisione delle informazione e il monitoraggio delle attività in mare, dal tracciamento delle navi fino alle operazione di ricerca e soccorso, il sostengo alla transizione ecologica sostenibile, per lasciare le fonti fossili nel sottosuolo, migliorare la cooperazione economica e restituire centralità ai giovani, alle amministrazioni locali e alle popolazioni indigene.

Il Maritime Security Hub

Il nuovo Maritime Security Hub dovrà aiutare Stati membri e partner a condividere informazioni e monitorare le attività in mare. Come primo intervento sarà sostenuta la creazione di un Arctic Cable Hub per sorvegliare, proteggere e contribuire a riparare i cavi sottomarini nel Nord Atlantico e nell’Artico. Il centro potrà poi estendere le proprie attività al tracciamento delle navi della flotta ombra, all’individuazione della pesca illegale e dell’inquinamento e al coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso.

Il cavo con la Groenlandia

La strategia prevede anche tecnologie per rilevare possibili minacce e il rafforzamento della preparazione alle condizioni artiche, della sicurezza delle catene di approvvigionamento e della protezione delle infrastrutture sottomarine. Per migliorare l’osservazione climatica, l’Ue intende condividere dati attraverso OceanEye, la sua iniziativa di monitoraggio degli oceani. Sul piano dei collegamenti, la strategia indica il progetto ferroviario Rail Nordica, un cavo sottomarino Pan-Arctic Cable tra Groenlandia ed Europa e la connettività satellitare IRIS² Arctic Connectivity per le comunicazioni delle amministrazioni pubbliche.

Sostenibilità ambientale

Sul piano economico, l’Ue intende sostenere energie rinnovabili, materie prime critiche, trasporti e connettività, mantenendo la posizione secondo cui petrolio, carbone e gas devono restare nel sottosuolo. La Commissione propone anche un EU Polar Research Hub per collegare ricerca scientifica e decisioni politiche, oltre al rafforzamento dell’European Polar Coordination Office.

Giovani e comunità locali

Per le comunità locali prevede più opportunità Erasmus+ per i giovani, un Youth Sounding Board in Groenlandia e l’estensione dell’Arctic Mayors’ Forum. La strategia mette al centro anche giovani, popolazioni indigene e amministrazioni locali. L’Ue sostiene già lo sviluppo regionale artico con oltre un miliardo di euro di fondi di coesione per il periodo 2021-2027. Nell’Artico vivono oltre 500mila cittadini dell’Ue. Danimarca, Finlandia e Svezia sono gli Stati membri della regione. La strategia conferma la posizione europea a favore di lasciare nel sottosuolo petrolio, carbone e gas, compresi quelli presenti nell’Artico.

“Ruolo centrale”

“Man mano che l’Artico diventa più accessibile, assume un ruolo sempre più centrale per la sicurezza economica dell’Europa. Si pensi, ad esempio, alle materie prime critiche, essenziali per la nostra transizione verde e digitale, alle nuove rotte marittime che stanno trasformando il commercio globale, o alle infrastrutture di connettività che determineranno il futuro della regione”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando la nuova stretagia Ue per l’Artico a Strasburgo.

Transizione pulita e collaborazione

“L’Artico – prosegue – si sta riscaldando quasi quattro volte più rapidamente rispetto alla media globale. Essendo un regolatore climatico a livello mondiale, l’Artico influenza i modelli meteorologici, la biodiversità e l’innalzamento del livello del mare in tutto il pianeta. Per l’Europa, le conseguenze sono dirette: il riscaldamento dell’Artico sta causando fenomeni meteorologici sempre più estremi e persistenti nel nostro continente, alterando i nostri ecosistemi, l’agricoltura e le risorse idriche”. “Per questo motivo, la nostra strategia pone un forte accento sulla tutela dell’ambiente artico e sulla promozione di una transizione verso un’economia pulita. Infine, ma non meno importante, la nostra strategia punta sulla collaborazione con alleati chiave nell’Artico, come il Canada e molti altri partner che condividono la nostra visione”.

L’Artico è di chi lo abita

Infine, “c’è poi un altro aspetto per noi fondamentale: l’Artico appartiene a chi vi abita – alle famiglie, alle comunità, ai popoli indigeni e ai giovani che desiderano costruire lì il proprio futuro”, rimarca von der Leyen.

Fonte Ansa