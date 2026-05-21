Sicilia: Giorgia Meloni in visita a Niscemi

Il Presidente del Consiglio è atteso a Niscemi per una nuova visita istituzionale nelle aree colpite dalla frana dello scorso 25 gennaio. E’ accompagnata dal capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, torna nella città siciliana per la terza volta, confermando l’attenzione del Governo verso la gestione dell’emergenza e la sicurezza del territorio.
La visita istituzionale
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, è in volo verso Niscemi per una visita istituzionale, accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Si tratta della terza visita della premier, dopo quelle del 28 gennaio e del 16 febbraio, successive alla frana del 25 gennaio che ha colpito la città siciliana.
Fonte Ansa