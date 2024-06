Sì ai negoziati di adesione alle Ue di Ucraina e Moldavia

Ucraina e Moldavia pronte per i negoziati di adesione all’UE. La Commissione Europea ha stabilito che l’Ucraina ha soddisfatto tutte e quattro le priorità necessarie per avviare i negoziati di adesione all’UE, mentre la Moldavia ne ha soddisfatte tre. La questione sarà discussa oggi dal Coreper, anche se Budapest si oppone all’apertura dei negoziati con Kiev.

Sì all’adesione di Ucraina e Moldavia alla Ue

La Commissione ritiene che l’Ucraina abbia soddisfatto tutte e 4 le priorità necessarie per aprire i negoziati di adesione così come la Moldavia (3, in questo caso). Lo si apprende da fonti qualificate. La Commissione Europea ritiene inoltre che la conferenza intergovernativa per il Montenegro potrebbe tenersi rapidamente, alla luce dei recenti passi positivi compiuti e dei requisiti soddisfatti. Il comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue – Coreper – affronterà oggi la questione. Budapest rema contro l’apertura della conferenza intergovernativa per Kiev.