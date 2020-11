Serie A: l’Inter col brivido, la Roma fa tris. Continua il volo del Sassuolo

A sorpresa, ma non troppo, la nuova regina della serie A è il Sassuolo. Almeno fino a stasera quando Napoli-Milan può riscrivere un’altra storia.

Il Sassuolo scappa

Intanto per il momento comanda il Sassuolo di De Zerbi che passa a Verona, mette la freccia e stacca tutti in testa al campionato. Bellissima realtà quella di De Zerbi che gioca un calcio semplice, pulito, che sfrutta appieno le qualità dei calciatori in rosa e ne esalta le potenzialità. Come Berardi e Locatelli che molto bene si sono comportati anche in nazionale, oltre a quel Boga che già dallo scorso anno è nel mirino delle big del campionato. Al Bentegodi contro il Verona, decidono i gol di Boga e Berardi. E fino a stasera De Zerbi e i suoi si godono il primato.

Miki-Borja, la Roma va

Alle spalle dei neroversi emiliani, sale la Roma che aggancia il Milan. Netta la vittoria dei giallororossi che all’Olimpico hanno travolto il Parma dell’ex Gervinho. E’ finita 3-0, per effetto della prima rete in campionato di Borja Mayoral e della doppietta del sempre più decisivo Mkhitaryan. Gioca e si diverte la Roma di Fonseca, che a dispetto di tante assenze Covid, continua a regalare spettacolo e gol.

Al quarto posto sale la Juve, che ieri sera nel suo Stadium ha infilato il Cagliari grazie alla doppietta del ritrovato Cristiano Ronaldo. Proprio la stella portoghese, prende per mano i suoi, confeziona una vittoria importante e si riprende la vetta della classifica marcatori insieme a Ibrahimovic.

Gli altri match

Scendendo in classifica, mezzo passo falso dell’Atalanta che a Cesena contro lo Spezia non va oltre lo 0-0 mancando l’aggancio ai quartieri aristocratici. Cosa che non si è fatta sfuggire la Lazio che è stata più forte del maltempo, ed ha piegato a domicilio il Crotone con Immobile e Correa, salendo al settino posto, con 14 punti. Vince in rimonta l’Inter che dopo un’ora di gioco era sotto a San Siro contro il Torino per 2-0. Granata avanti con Zaza e Ansaldi su rigore. Poi è uscita fuori la formazione di Conte con Sanchez, Lukaku (doppietta) e Lautaro Martinez per il definitivo 4-2 che piazza i nerazzurri all’ottavo posto.

Stecca invece la nuova Fiorentina di Cesare Prandelli che esordisce al Franchi con una sconfitta contro il Benevento che scavalca i viola. Vittoria esterna anche per il Bologna che in rimonta passa a Marassi sponda Samp dopo essere andata sotto dopo pochi minuti. Al gol doriano di Thorsby, rispondono Regini e Orsolini che mandano in paradiso Mihajlovic e all’inferno Ranieri. E stasera al San Paolo, un Napoli-Milan con tanto profumo di scudetto.

