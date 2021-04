Si è aperta, nell’Aula del Senato, la discussione sulla sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. Sono tre le mozioni presentate: la prima a firma del capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani; la seconda del senatore Gianluigi Paragone, leader di Italexit; la terza del senatore Mattia Crucioli di Alternativa c’è.

Le dichiarazioni di Salvini

Il tema su cui si basa la mozione di sfiducia riguarda l’inchiesta sul mancato aggiornamento del piano pandemico. “Prima di decidere su come votare – le parole del leader della Lega, Matteo Salvini – vorrei farmi una chiacchierata con il sottosegretario Sileri, persona che stimo enormemente di cui ho grande fiducia, per chiedergli come ha vissuto, come ha lavorato e come sta lavorando con Speranza”. “Mi affiderò anche ai suoi ragionamenti. Poi – ha aggiunto – mi interessa che la Camera approvi una Commissione sul piano pandemico”.

L’appello della Meloni

“Faccio un appello al buonsenso di tutte le forze politiche per fare altrettanto. Nel frattempo, la nostra petizione online per sostenere la mozione va avanti con successo“, ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo il link dove è possibile sottoscrivere la petizione: www.sfiduciamosperanza.it.

