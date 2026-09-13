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Scuola, l’Italia torna sui banchi: al via le lezioni in otto Regioni

Il nuovo anno scolastico riparte a scaglioni sul territorio nazionale: dal 14 fino al 17 settembre, tutti gli studenti d’Italia, torneranno in aula

Di redazione
Foto di RDNE Stock project: https://www.pexels.com/it-it/foto/scuola-finestre-windows-pavimento-8500630/

Dopo la pausa estiva, l’Italia torna progressivamente tra i banchi. Da domani, 14 settembre, prende ufficialmente il via il nuovo anno scolastico nella maggior parte delle regioni, con circa 8 milioni di studenti attesi nelle aule fino al prossimo giugno. L’avvio delle lezioni è però scandito da calendari differenti, definiti dalle singole Regioni, mentre alcuni territori hanno disposto rinvii legati alle temperature elevate. Il primo ritorno in classe è avvenuto a Bolzano, seguito da Veneto, Valle d’Aosta e Trentino.

L’inizio

Da domani, 14 settembre, inizia in tutta Italia il nuovo anno scolastico che vedrà impegnati circa 8 milioni di studenti fino al prossimo giugno. A parte alcuni sindaci che hanno pubblicato delle ordinanze per rinviare di qualche giorno l’inizio dell’anno scolastico per via del caldo, che in questi giorni si è nel frattempo attenuato, le lezioni sono riprese il 7 settembre a Bolzano, poi il 10 è stata la volta di Veneto, Valle d’Aosta e a Trento: circa 530 mila in Veneto, oltre 15mila in Valle d’Aosta, 66mila e trecento circa a Trento. Da domani si torna in classe in Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte e Umbria e Lombardia.

Le altre regioni

Martedì 15 settembre sarà la volta di un gruppo numeroso formato da Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il giorno seguente, mercoledì 16 settembre, riprenderanno le lezioni in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere formalmente questa lunga catena d’avvio sarà infine la Puglia, dove il primo suono della campanella è programmato per giovedì 17 settembre. In base all’autonomia scolastica gli istituti possono variare il calendario modificando i giorni di inizio o fine lezioni stabiliti dalla Regione, purché rispettino il limite minimo di 200 giorni di lezione all’anno fissato dalla legge nazionale.

Fonte Ansa

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