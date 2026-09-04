Scuola, il 4+2 cresce ma resta ai margini: scelto dall’1,9% degli studenti

La riforma della filiera tecnico-professionale 4+2 prova a rafforzarsi, ma resta ancora lontana dal coinvolgere una quota significativa degli studenti italiani. Nei primi due anni di sperimentazione sono stati avviati 442 percorsi in 307 scuole, mentre per il 2026/27 le iscrizioni salgono a oltre 10.500. Per Save the Children, però, servono più informazione e orientamento, senza sacrificare le discipline di base e garantendo qualità, sicurezza e reali opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Il dato

A scegliere il modello 4+2, la riforma della filiera tecnico-professionale, è “ancora un numero limitato di studenti, l’1,9% dei neo-iscritti alle scuole superiori”. È quanto si legge nel dossier di Save the Children “Attraversamenti. La formazione tecnica e professionale: tra percorsi di riforma, equità e orientamento”. Il dossier spiega anche che nei primi due anni di sperimentazione (2024/25 e 2025/26), il ministero dell’Istruzione e del Merito “ha autorizzato 628 percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale, ma ne sono stati avviati solo 442 in 307 scuole, con una concentrazione maggiore al Sud e nelle Isole. A marzo 2026 il ministero ha autorizzato 532 nuovi percorsi quadriennali per l’offerta 2026/27, con il coinvolgimento di oltre 700 istituzioni scolastiche, circa 400 delle quali entrano nella filiera per la prima volta. L’avvio di questo anno scolastico (2026/27) registra 10.532 iscrizioni online ai percorsi quadriennali, circa 5 mila in più in più rispetto al precedente”. Inoltre, il ministero, nei primi due anni di sperimentazione, “ha ampliato l’offerta, soprattutto di percorsi di istruzione tecnica al Sud e nelle Isole”.

Le dichiarazioni

“Uno degli obiettivi essenziali della riforma è il superamento dell’attuale frammentazione dei percorsi, per costruire una offerta formativa integrata che stia al passo con l’innovazione del mondo del lavoro, strutturando alleanze sui territori. Vi sono però molti nodi critici sui quali è necessario intervenire. A partire dalle necessità di colmare il deficit di informazione che ha caratterizzato questa prima fase di avvio; di investire sull’orientamento; di assicurare percorsi di studio che non comprimano le discipline di base; di garantire la possibilità di modificare la scelta iniziale, vista la giovane età in cui questa si compie; di costruire percorsi laboratoriali di alto livello anche nei territori più fragili a livello imprenditoriale e un incontro con il mondo del lavoro che assicuri sempre qualità, coerenza con il progetto formativo, tutela della sicurezza e della salute”, ha commentato la direttrice Ricerca di Save the Children Italia, Raffaela Milano.

Fonte Ansa