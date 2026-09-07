Scuola, cresce la conoscenza dei diritti: i dati del programma Unicef

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Unicef rilancia l’attenzione sui diritti di bambini e adolescenti attraverso il programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. I risultati dei primi due anni mostrano una crescita significativa nella preparazione degli insegnanti e nella capacità delle scuole di affrontare questi temi. Migliorano anche ascolto, relazioni educative e sostegno agli studenti più fragili. Un percorso che coinvolge oltre mille scuole e punta a rendere i diritti parte integrante della vita scolastica quotidiana.

Il programma

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, Unicef Italia ha presentato i risultati degli ultimi due anni del Programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Tra i docenti che hanno partecipato al primo anno del Programma, la quota di coloro che dichiara di possedere una buona conoscenza dei principali diritti sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza cresce dal 57,7% all’84%.

Le evidenze emerse

Aumentano dal 48,2% al 78,8% inoltre la capacità di rispondere con sicurezza a domande sui diritti e dal 44,9% al 75,6% la percezione di sentirsi preparati ad affrontare questi temi in classe. Nelle scuole che hanno realizzato il secondo anno del percorso si rafforzano anche il benessere scolastico e la qualità delle relazioni educative: cresce dal 66,6% al 72,7% la percezione che le studentesse e gli studenti possano trovare ascolto e attenzione da parte degli insegnanti e aumenta dal 77,2% all’81,3% la capacità dell’istituzione scolastica di sostenere alunne e alunni che vivono situazioni di svantaggio socioeconomico. Nello studio sono stati coinvolti oltre 1.000 scuole, con 1.280 educatrici, educatori e docenti iscritti ai corsi di formazione Unicef e la creazione di 133 gruppi di progettazione per i diritti. Le iscrizioni alla nuova edizione 2026/2027 del Programma sono aperte fino al 19 ottobre.

Fonte Agensir