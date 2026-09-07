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Scuola, cresce la conoscenza dei diritti: i dati del programma Unicef

I risultati del programma Unicef, presentati in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, intendono rafforzare la conoscenza dei diritti dell’infanzia

Di redazione
Foto di WOKANDAPIX da Pixabay

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Unicef rilancia l’attenzione sui diritti di bambini e adolescenti attraverso il programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. I risultati dei primi due anni mostrano una crescita significativa nella preparazione degli insegnanti e nella capacità delle scuole di affrontare questi temi. Migliorano anche ascolto, relazioni educative e sostegno agli studenti più fragili. Un percorso che coinvolge oltre mille scuole e punta a rendere i diritti parte integrante della vita scolastica quotidiana.

Il programma

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, Unicef Italia ha presentato i risultati degli ultimi due anni del Programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Tra i docenti che hanno partecipato al primo anno del Programma, la quota di coloro che dichiara di possedere una buona conoscenza dei principali diritti sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza cresce dal 57,7% all’84%.

Le evidenze emerse

Aumentano dal 48,2% al 78,8% inoltre la capacità di rispondere con sicurezza a domande sui diritti e dal 44,9% al 75,6% la percezione di sentirsi preparati ad affrontare questi temi in classe. Nelle scuole che hanno realizzato il secondo anno del percorso si rafforzano anche il benessere scolastico e la qualità delle relazioni educative: cresce dal 66,6% al 72,7% la percezione che le studentesse e gli studenti possano trovare ascolto e attenzione da parte degli insegnanti e aumenta dal 77,2% all’81,3% la capacità dell’istituzione scolastica di sostenere alunne e alunni che vivono situazioni di svantaggio socioeconomico. Nello studio sono stati coinvolti oltre 1.000 scuole, con 1.280 educatrici, educatori e docenti iscritti ai corsi di formazione Unicef e la creazione di 133 gruppi di progettazione per i diritti. Le iscrizioni alla nuova edizione 2026/2027 del Programma sono aperte fino al 19 ottobre.

Fonte Agensir

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