Sciame sismico ai Campi Flegrei: verifiche e sgomberi in corso

Non si arresta l’attività sismica ai Campi Flegrei, dove la popolazione continua a vivere ore di apprensione dopo la forte scossa di magnitudo 4.7 registrata ieri sera. Da allora sono state rilevate decine di terremoti, fortunatamente per lo più di lieve intensità, ma sufficienti a mantenere alta la preoccupazione nei Comuni dell’area e in diversi quartieri di Napoli. Proseguono i controlli sugli edifici e sulle zone più esposte, mentre le autorità coordinano gli interventi e monitorano costantemente l’evolversi della situazione.

Lo sciame sismico

Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi quarant’anni, registrata alle 19.46 di ieri, i sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti nell’area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte delle ultime ore, di magnitudo 3.1, si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione, nei Comuni di Pozzuoli e Bacoli ma anche in diversi quartieri napoletani.

La riunione

È convocata per le 10 di stamane una nuova riunione del Centro coordinamento soccorsi, che il prefetto di Napoli Michele di Bari ha riunito ieri. I sindaci, le forze dell’ordine, la protezione civile e tutti gli altri soggetti coinvolti nell’emergenza faranno il punto della situazione. Proseguono in queste ore le verifiche strutturali degli edifici: la scorsa notte i Vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 18 nuclei familiari in via Sannino e di altri quattro in via San Vitagliano. Il porto di Pozzuoli resterà chiuso e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale sta predisponendo una ordinanza di interdizione delle aree demaniali marittime sottostanti ai costoni rocciosi.

Le dichiarazioni

“C’è forte preoccupazione tra i cittadini. Ci sono stati a Bacoli cedimenti a costoni e ad intonaci di palazzi e fabbricati. E tanta paura della popolazione. Dai controlli effettuati sul territorio, in sinergia con le forze dell’ordine, non si sono riscontrate case inagibili. E nessun cittadino è stato sgomberato. Non abbiamo avuto feriti”. È il punto della situazione fatto dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, sulle conseguenze dello sciame sismico nel suo comune. “Continueremo ora con il monitoraggio ai costoni in mare, in sinergia con la Capitaneria di Porto. E alle scuole. Mi rendo conto che non è semplice. E capisco le paure di tutti. Ma dobbiamo fare quadrato. E uscirne, tutti uniti. Ve lo prometto. Noi daremo il massimo. E pretenderemo che tutti lo facciano. Perché i Campi Flegrei meritano risposte. Insieme, è l’unica strada. Un passo alla volta”, conclude.

Fonte Ansa