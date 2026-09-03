Salute, gestione dei disturbi del comportamento e inclusione lavorativa: convegno a New York sul benessere delle persone con autismo

Italia e Stati Uniti scelgono la cooperazione internazionale per lavorare a politiche e pratiche di supporto per le persone con disturbo dello spettro autistico. Si terrà infatti a New York il prossimo 10 settembre il seminario “Nuovi Orizzonti per l’inclusione e il benessere delle Persone con Autismo – Tracciare rotte comuni: come le migliori esperienze tra Italia e Stati Uniti possono cambiare la vita quotidiana delle Persone con autismo”, promosso dal ministro per le Disabilità italiano Alessandra Locatelli in collaborazione con The Center for Discovery. L’incontro s’inserisce nel Memorandum d’intesa siglato a febbraio. L’evento sarà composto da tre panel, rispettivamente su salute, reti specializzate per la gestione di problematiche complesse e inclusione lavorativa. Tra i relatori, oltre al ministro Locatelli, la Ceo The Center for Discovery Theresa Hamlin, e il Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York Giorgio Marrapodi.

L’incontro

Giovedì 10 settembre 2026, alle 10.30, nella sede dell’Italian Trade Agency a New York, si terrà il seminario “Nuovi Orizzonti per l’inclusione e il benessere delle Persone con Autismo – Tracciare rotte comuni: come le migliori esperienze tra Italia e Stati Uniti possono cambiare la vita quotidiana delle Persone con autismo”. Il convegno, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, in collaborazione con The Center for Discovery (TCFD) dello Stato di New York, si configura come una piattaforma di cooperazione internazionale finalizzata a ridefinire le politiche e le pratiche di supporto per le persone con disturbo dello spettro autistico.

Lo scambio tra eccellenze

“L’incontro – spiega il Ministro Locatelli – nasce dalla volontà di tracciare strade comuni e favorire uno scambio tra le eccellenze italiane e statunitensi, e si inserisce nel Memorandum d’intesa che lo scorso mese di febbraio abbiamo firmato con The Center for Discovery per rafforzare la collaborazione su questi temi, in particolare per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e la promozione dell’autonomia e della vita indipendente”.

I panel

Attraverso tre panel, l’evento affronterà ambiti cruciali per la qualità della vita delle persone con autismo: la promozione della salute globale mediante una corretta nutrizione e stili di vita attivi, la strutturazione di reti ad elevata specializzazione per la gestione delle problematiche comportamentali complesse (allineate al progetto di vita della persona) e lo sviluppo di modelli d’eccellenza per l’inclusione lavorativa, intesa non solo come diritto fondamentale ma come reale opportunità di valorizzazione del talento di ogni persona.

I relatori

All’incontro interverranno il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, Theresa Hamlin, Ceo The Center for Discovery, Giorgio Marrapodi, Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, e Giuseppe Pastorelli, Console generale d’Italia a New York. Introdurranno i lavori: Serafino Corti, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e Cesare Casella, Chief of Dna – Food and Farming.