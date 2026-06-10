Sagrada Familia: il Papa all’inaugurazione della Croce di Gesù

Dopo aver presieduto la messa nella Basilica della Sagrada Familia, a Barcellona, Papa Leone XIV ha partecipato all’inaugurazione della torre di Gesù Cristo sulla guglia dell’edificio, che raggiungendo i 172,5 metri è diventato il più alto del mondo. La chiesa ha 18 torri, suddivise in quattro gruppi sulle facciate, e sei lanterne centrali. La croce collocata sulla torre di Gesù è rivestita di vetro e ceramica smaltata per riflettere la luce diurna e illuminarsi di notte. Secondo le autorità oltre 120mila sono accorse all’esterno della basilica per la messa.

La benedizione

Dal versante esterno est, quello della facciata della Natività rivolta nella direzione del sorgere del sole, il Papa ha benedetto esordendo in catalano e proseguendo in spagnolo la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia, la cui ultimazione ha portato la basilica a raggiungere i 172,5 metri divenendo così la chiesa più alta del mondo. Il momento viene già definito storico in Spagna.

La croce

La basilica ha in totale 18 torri: dodici sono dedicate agli apostoli, suddivise in gruppi di quattro sulle facciate, e sei lanterne centrali (la torre di Maria, le quattro torri degli evangelisti e la torre di Gesù Cristo) completata quest’anno con la collocazione sulla sommità della croce. La croce rivestita di vetro e di 15mila pezzi di ceramica smaltata ha un materiale pensato per riflettere la luce solare di giorno e illuminarsi di notte. Anche i bracci della croce sono dotati di vetrate che lasciano entrare la luce.

120mila presenti

Le autorità locali informano che 9 mila persone hanno preso parte alla messa celebrata nella basilica della Sagrada Familia da papa Leone e 120 mila persone all’esterno.

La cerimonia

La cerimonia di inaugurazione della Torre di Gesù della Sagrada Familia si è conclusa con l’accensione dell’illuminazione artistica della croce sommitale della basilica realizzata da Fundación Endesa, l’istituzione che fa capo alla società spagnola controllata dal gruppo Enel. L’intervento, che integra 24 fasci di luce distribuiti tra i bracci della croce e gli elementi architettonici interni, valorizza la dimensione spirituale e artistica della basilica.

Risparmio energetico

L’inaugurazione coincide con il centenario della morte di Antoni Gaudí e rappresenta una tappa fondamentale verso il completamento della Sagrada Familia, che con i suoi 172,5 metri diventa la basilica più alta del mondo. La tecnologia Led ad alta efficienza consentirà un risparmio energetico del 38% rispetto alle tecnologie tradizionali, evitando l’emissione in atmosfera di circa 845 kg di CO₂ all’anno. Questo progetto, spiega una nota, segna la terza collaborazione di Fundación Endesa con la basilica, dopo gli interventi sulla facciata della Passione (2007) e sulla torre della Vergine Maria (2021), e si inserisce in un impegno più ampio che ha portato alla realizzazione di oltre 700 progetti di illuminazione del patrimonio storico-artistico in Spagna, di cui più di 80 in Catalogna.

Fonte Ansa