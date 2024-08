Sabina Shoal, cresce la tensione tra Cina e Filippine

La guardia costiera di Pechino ha dichiarato che, una nave filippina, ha causato una “collisione deliberata” in prossimità delle acque contese di Sabina Shoal. Quanto successo si inserisce nelle recenti tensioni legate a questo confine marittimo.

L’accusa

La guardia costiera cinese ha accusato una nave filippina, che aveva ignorato i ripetuti avvertimenti, di “collisione deliberata” con una sua unità in modo “non professionale e pericoloso”. La stessa nave, in base a una dichiarazione, è poi entrata nelle acque vicine alle contese secche di Second Thomas dopo che le è stato impedito l’ingresso nelle acque di Sabina Shoal.

Le tensioni

Nel complesso, due navi della guardia costiera filippina si sono “introdotte illegalmente oggi vicino a Sabina Shoal senza permesso”, ha riferito il portavoce della guardia costiera cinese Gan Yu, dando conto delle ultime tensioni tra le parti nelle acque contese.

Fonte: Ansa