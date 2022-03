Russia prende la centrale di Zaporizhzhia. Persi i contatti con Chernobyl

Il conflitto russo-ucraino entra nel suo quattordicesimo giorno di guerra. Il presidente ucraino Zelensky ribadisce la sua posizione al Cremlino e al mondo: “La guerra deve finire, sediamoci al tavolo delle trattative”. Secondo Kiev, dall’inizio della guerra sono morti almeno 52 bambini. Per il ministro Luigi Di Maio, “l’unica soluzione è la diplomazia, non vogliamo la terza guerra mondiale”. Intanto gli Stati Uniti definiscono “morto” il gasdotto Nord Stream 2. Fitch declassa il rating russo e sottolinea il rischio di un “imminente default”. Coca-Cola, Starbucks e Pepsi sospendono le attività in terra russa.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il completo controllo delle forze militari russe. Ad annunciarlo è la Guardia Nazionale russa citata dall’agenzia Interfax riportata da TgCom24. Secondo quanto riferito da Mosca, circa 240 persone a guardia della centrale avrebbero deposto le loro armi

“Le forze di occupazione russe torturano il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo le informazioni in nostro possesso, gli occupanti hanno costretto la dirigenza a registrare un messaggio per utilizzarlo a fini propagandistici”. Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko.

I sistemi per il monitoraggio a distanza dei materiali nucleari presso la centrale di Chernobyl in Ucraina hanno smesso di trasmettere dati all’Agenzia internazionale per l’energia atomica: lo ha reso noto oggi la stessa AIEA. Il direttore Rafael Grossi “ha indicato che la trasmissione a distanza dei dati dai sistemi di monitoraggio dei controlli di sicurezza installati presso la centrale nucleare di Chernobyl è stata interrotta”, si legge in un comunicato.

#Ukraine has told IAEA it's becoming increasingly urgent and important — for the safe management of the #Chornobyl nuclear power plant — to rotate the ≈210 personnel and guards that have been working at the site for almost two weeks. https://t.co/oRLAjY5RXd pic.twitter.com/8neWHC8Lqz

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 8, 2022