La Russia bombarda Kiev, vittime tra i civili. Zelensky: “Ucraina lasciata sola”

Quello che si sperava non avvenisse mai – il bombardamento di zone civili – è avvenuto nella seconda notte di invasione (“smilitarizzazione”, secondo il Cremlino) dell’Ucraina da parte della Russia. Un’operazione militare su vasta scala – sette le città bombardate – iniziata ieri notte con l’annuncio del presidente Vladimir Putin di voler difendere il Donbass.

Ma ad essere colpita oggi è stata la capitale Kiev, a centinaia di chilometri di distanza dal Donbass. Una pioggia di missili russi è caduta nella notte sulla città mentre l’esercito ha assediato varie città lungo la strada tra il confine e la città, arrivando a raggiungere un aeroporto ad appena 130 chilometri dalla Polonia, dove in queste ore è in atto un fitto bombardamento.

“Le forze russe prendono di mira anche le aree civili dell’Ucraina”, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Russia dovrà “parlare” con l’Ucraina “prima o poi” per porre fine ai combattimenti. Le forze ucraine “fanno tutto il possibile” per difendere il Paese, ha detto oggi il presidente ucraino elogiando la popolazione per l'”eroismo” che ha dimostrato finora di fronte all’avanzata russa.

“Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra”, ha aggiunto poi Zelensky in un tweet. “Difendiamo la nostra libertà, la nostra terra. Abbiamo bisogno di un’assistenza internazionale efficace. Ne ho discusso con (il presidente della Polonia, ndr) Andrzej Duda. Mi appello ai ‘Nove di Bucarest’ per aiuti alla Difesa, sanzioni, pressioni sull’aggressore. Insieme dobbiamo portare la Russia al tavolo dei negoziati. Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra”: recita il tweet.

We defend our freedom, our land. We need effective international assistance. Discussed this with @AndrzejDuda. Appealed to the Bucharest Nine for defense aid, sanctions, pressure on the aggressor. Together we have to put 🇷🇺 at the negotiating table. We need anti-war coalition.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022