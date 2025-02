Rosario per Papa Francesco, card. Parolin: “Recuperi presto la salute”

Il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, ha aperto la recita del rosario a Piazza San Pietro. “Da duemila anni il popolo cristiano prega per il Papa che si trova in pericolo o è infermo. Anche in questi giorni, da quando il Santo Padre è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, una intensa preghiera si eleva per lui al Signore da parte di singoli fedeli e di comunità cristiane del mondo intero. Da questa sera vogliamo unirci anche noi pubblicamente a questa preghiera, qui nella sua casa, con la recita del Santo Rosario. Lo affidiamo alla potente intercessione di Maria Santissima” perché “lo sostenga in questo momento di malattia e di prova e lo aiuti a recuperare presto la salute”, ha detto Parolin nell’introduzione della preghiera.

Fonte: Ansa