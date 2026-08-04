Ritrovato nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari: il doloroso grazie di Eugenia Roccella

“Si chiude oggi un periodo di straziante attesa”: con queste parole cariche di dolore e gratitudine la ministra per la Famiglia, le Pari Opportunità e la Natalità, Eugenia Roccella, ha commentato il ritrovamento del corpo del marito, Luigi Cavallari. L’ingegnere ottantaquattrenne era scomparso lo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico dopo un malore accusato durante un bagno a pochi metri dalla barca su cui la coppia stava trascorrendo qualche ora di relax. Dopo oltre un mese di ricerche ininterrotte condotte da sommozzatori, vigili del fuoco e forze dell’ordine in fondali particolarmente limacciosi e complessi, il corpo è stato recuperato a circa un chilometro dal punto dell’inabissamento. Nel suo messaggio di ringraziamento ai soccorritori e alla comunità di Ronciglione, la ministra ha sottolineato come la restituzione delle spoglie del consorte — con cui aveva festeggiato lo scorso marzo 50 anni di matrimonio — consenta ora alla famiglia di ritrovare quella “corrispondenza d’amorosi sensi” che mantiene vivo il legame tra i vivi e chi non c’è più.

Il ritrovamento

Dopo oltre un mese di ricerche, oggi la notizia tanto attesa e nello stesso tempo tanto temuta: è stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. I sommozzatori della polizia lo hanno individuato a circa un chilometro di distanza da dove si era inabissato e portato a riva. Era il 27 giugno quando Cavallari, 84 anni, si è tuffato nelle acque del lago di Vico, a una ventina di metri dalla riva. La coppia, che possiede una casa a Ronciglione, il paese sul lago laziale che dista circa un’ora da Roma, stava trascorrendo qualche ora di relax a bordo di una piccola imbarcazione quando dopo un bagno l’uomo si è sentito male e non è riuscito a risalire. Le ricerche erano scattate immediatamente e sono proseguite ininterrottamente con tutti i mezzi a disposizione, droni, sub e robot compresi, e squadre specializzate provenienti da tutta Italia. Il lago di Vico è ben noto per i suoi fondali limacciosi e una visibilità estremamente ridotta già a pochi metri di profondità. La procura di Viterbo ha disposto che sia effettuata una autopsia sul corpo di Luigi Cavallari.

Le parole di Eugenia Roccella

“Si chiude oggi un periodo di straziante attesa. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento: la Prefettura di Viterbo che ha coordinato le operazioni, i Vigili del Fuoco con il loro coordinamento operativo, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza che hanno partecipato alle ricerche, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia. Torno a ringraziare le tante persone che mi hanno letteralmente inondato di affetto in questo momento così difficile e doloroso. Aver ritrovato Luigi non lenisce la sofferenza del distacco ma restituisce a me, ai nostri figli, ai familiari e alle tante persone che l’hanno conosciuto e amato, la possibilità di quella ‘corrispondenza d’amorosi sensi’ che è il legame profondo tra i vivi e chi non è più in questo mondo. Ancora grazie a tutti, di vero cuore”

L’attesa e il ricordo

La ministra ha seguito ha vicino, giorno dopo giorno le ricerche del marito. Due settimane fa Eugenia Roccella era stata accolta da un applauso bipartisan al momento del suo ingresso nell’Aula della Camera. Ingegnere di origine abruzzese, a lungo docente di tecnologia alla facoltà di Architettura dell’università di Chieti-Pescara, dove ha anche diretto il Dipartimento di Tecnologia dell’ambiente costruito tra il 2002 e il 2008. Fino al 2012 ha presieduto il corso di laurea di Ingegneria delle costruzioni. Roccella ha raccontato più volte di aver conosciuto il marito quando aveva 18 anni e lui 12 di più: lo scorso marzo la coppia ha festeggiato le nozze d’oro. Hanno avuto due figli. Molto affiatati tra loro, Luigi Cavallari ha seguito con discrezione l’impegno politico della moglie e la seguiva spesso nei suoi spostamenti. In una intervista registrata prima di giugno e andata in onda martedì 7 luglio su Rai2, la ministra ripercorreva le tappe del grande amore che l’ha legato Roccella al marito. “Fu mio padre (uno dei padri fondatori del Partito Radicale, Franco Roccella) a presentarmelo e mi innamorai quasi subito. Abbiamo festeggiato da poco i 50 anni di matrimonio”, ha detto Roccella a Monica Setta.

Fonte Avvenire