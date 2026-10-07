Risolto un “mistero” della chimica: il Nobel va a Kagan e Soari

Hanno trovato una soluzione a un “rompicapo” per i chimici e questo gli è valso il Premio Nobel per la Chimica. Il riconoscimento è stato conferito al francese Henri Kagan, professore emerito presso l’allora Université Paris-Sud, e al giapponese Kenso Soari, Università di Scienze di Tokyo, che nei loro studi sulla specularità delle molecole hanno scoperto scoperto l’effetto non lineare dell’autocatalisi nella sintesi organica.

I vincitori del Nobel

Il Nobel per la Chimica 2026 è assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenso Soari per la scoperta dell’effetto non lineare dell’autocatalisi nella sintesi organica. “Henri Kagan e Kenso Soai hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo”, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la Chimica Heiner Linke.

Il “rompicapo”

Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all’altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. Altre molecole, però, non hanno una loro immagine speculare e questo è stato per molto tempo un rompicapo per i chimici. Kagan e a Soai sono riusciti per primi a controllare reazioni chimiche nelle molecole non speculari, chiamate “omochirali” e in questo modo hanno aperto la strada a nuove tecnologie importanti soprattutto per la produzione di farmaci.

Chi sono

Il francese Henri B. Kagan, 94 anni, è professore emerito presso l’allora Université Paris-Sud. Nato nel 1930 a Boulogne-Billancourt, ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1960 al Collège de France e nel 1967 è diventato docente presso l’ Università Paris XI – Paris-Sud a Orsay, dove nel 1968 ha fondato il Laboratorio di sintesi asimmetrica e dove nel 1973 è diventato professore ordinario. Per le sue ricerche è stato più volte candidato al Nobel per la Chimica, dal quale venne però escluso. Il giapponese Kenso Soai, 76 anni, è professore emerito all’Università di Scienze di Tokyo. Nato nel 1950 a Hiroshima, ha studiato all’Università di Tokyo, dove ha conseguito il dottorato nel 1970. In seguito ha studiato negli Stati Uniti, all’Università della Carolina del Nord, e nel 1981 ha cominciato a insegnare all’Università di Scienze di Tokyo, dove nel 1991 è diventato professore ordinario

Fonte Ansa