Risarcimento climatico: dall’Onu risorse per il Nepal post-inondazione

L’importo che il fondo per le perdite e i danni climatici delle Nazioni Unite verserà al Nepal dopo l’inondazione che a fine agosto ha devastato le provincie al confine con il Tibet ammonta a venti milioni di dollari. Il disastro naturale, che si ritiene sia dovuto al crollo di un ghiacciaio, ha causato la morte di oltre 1.400 persone e secondo le autorità nepalesi il costo delle ricostruzione supera i 4 miliardi di dollari.

Il fondo per danni climatici

Il fondo dell’Onu per le perdite e i danni climatici stanzierà 20 milioni di dollari per il Nepal dopo la devastante inondazione del 26 agosto al confine tra Nepal e Tibet che ha ucciso oltre 1.400 persone, mentre più di 5.000 risultano disperse, riportano i media internazionali.

Il costo della ricostruzione

Il mese scorso, le autorità nepalesi hanno stimato in 4,78 miliardi di dollari il costo delle ricostruzioni. Secondo l’Afp, “20 milioni di dollari è l’importo massimo che i paesi possono richiedere in una singola domanda”. La catastrofe in Nepal si ritiene sia stata provocata dal crollo di un ghiacciaio.

Fonte Ansa