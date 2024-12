Il ricordo delle vittime dello tsunami dell’Oceano indiano

Una sirena ha dato il via alle commemorazioni per le oltre duecentomila vittime dello tsunami che vent’anni fa, il 26 dicembre 2004, colpì 14 Paesi che si affacciano sull’Oceano Indiano, dall’Indonesia alla Somalia. E’ stata una delle più gravi calamità naturali nella storia dell’uomo.

L’anniversario

Hanno preso il via stamattina in tutta l’Asia le cerimonie in ricordo delle oltre 220.000 persone che morirono vent’anni fa quando uno tsunami devastò le zone costiere attorno all’Oceano Indiano, in uno dei peggiori disastri naturali della storia umana.

La calamità

Il 26 dicembre 2004 un terremoto di magnitudo 9.1 al largo della punta occidentale dell’Indonesia ha generato una serie di onde enormi che hanno colpito le coste di 14 paesi fino alla Somalia.

La sirena

Nella provincia indonesiana di Aceh, dove sono rimaste uccise più di 100.000 persone, una sirena ha suonato per tre minuti nella Grande moschea di Baiturrahman, seguita da preghiere islamiche per dare il via a una serie di memoriali programmati in tutta la regione.

Fonte Ansa