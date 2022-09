Un braccialetto di carta giallo è il segno distintivo con il quale si potrà accedere, dal pomeriggio di oggi – 14 settembre – a Westminster Hall (a Londra) per inchinarsi un’ultima volta davanti al feretro della Regina Elisabetta II. Rimarrà esposto per 4 giorni.

La distribuzione dei braccialetti è iniziata stamattina presto l’Albert Embankment, il tratto di ‘lungotamigi’ che corre fra Lambeth Bridge e Westminster Bridge. In pochi minuti si è già superato numero 2100. I braccialetti sono numerati, ciò consente anche di mantenere sotto controllo il flusso, scrive Ansa.

Il feretro della Regina Elisabetta è giunto ieri a Buckingham Palace, a Londra, dalla Scozia, tra gli applausi della folla.

Il carro funebre è stato accolto dal Re Carlo III, insieme ai principi William e Harry e da altri membri della Famiglia Reale. Migliaia di persone hanno costeggiato il percorso di 14 miglia compiuto dalla bara, a partire dalla base aerea della RAF Northolt nella zona ovest di Londra.

Her Majesty The Queen’s coffin has arrived at Buckingham Palace, where it will rest overnight in the Bow Room.

Tomorrow the coffin will be borne in Procession on a Gun Carriage of The King’s Troop Royal Horse Artillery to the Palace of Westminster. pic.twitter.com/91rnoOwJUB

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 13, 2022