Ong: record di 55 mln sfollati nel mondo a fine 2020

Un record di 40,5 milioni di persone nel mondo sono state costrette l’anno scorso a spostarsi all’interno dei propri Paesi a causa di conflitti e disastri naturali: si tratta del livello più alto degli ultimi 10 anni, che ha portato il bilancio complessivo di questi sfollati a un record di 55 milioni a fine 2020. E’ quanto emerge da un rapporto delle opng Internal Displacement Monitoring Centre e Norwegian Refugee Council pubblicato oggi. L’anno scorso, sottolinea il rapporto, 30,7 milioni di persone hanno lasciato le proprie case a causa di disastri naturali e altre 9,8 milioni a causa di conflitti e violenze.

The number of people living in #internaldisplacement worldwide has been rising steadily for more than a decade.

At the end of 2020, there were more than twice as many IDPs as #refugees.

⚠️ 48 million by conflict & violence

⚠️ 7 million by disastershttps://t.co/l7WZ4pbBo5

