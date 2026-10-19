Rapporto Caritas-Migrantes: la fotografia dell’immigrazione in Italia

L’immigrazione cresce più lentamente in Italia rispetto alla media europea, ma mitiga il calo demografico in corso nel nostro Paese. Lo afferma il 35simo “Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes“, titolo “Meno confini e più partecipazione”, evidenziando la barriere fisiche e gli ostacoli sociali, economici e culturali allargano i divari all’interno della società. Uno di questi è nell’ambito del lavoro. I lavoratori stranieri sono 10,7% degli occupati, ma spesso vengono relegati a professioni non qualificate e a basso salario, non corrispondenti alla loro formazione e ai loro titoli di studio, con la forme di sfruttamento che si ampliano al mondo delle piattaforme.

L’aumento

Al primo gennaio 2026 gli stranieri residenti in Italia sono quasi 5,6 milioni (9,4% della popolazione). In un solo anno sono aumentati di circa 188 mila persone (+3,5%), contribuendo in maniera determinante a mitigare il calo demografico in corso in Italia. Rispetto ai principali Paesi europei, negli ultimi 10 anni in Italia la crescita dell’immigrazione è stata più lenta (+13% tra il 2013 e il 2023), rispetto a Germania (+51%), Spagna (+33%) e Francia (+18%). Lo dice la 35esima edizione del “Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes“, presentato oggi dal titolo “Meno confini e più partecipazione”.

Le provenienze

Le provenienze si diversificano: restano centrali Romania, Albania e Marocco, ma cresce il peso delle comunità asiatiche rispetto al passato.

Gli ostacoli all’inclusione

Il “Rapporto Immigrazione” 2026 di Caritas-Migrantes pubblicato oggi, denuncia i pericoli della moltiplicazione delle barriere fisiche, ma anche dei molti confini socio-economici, culturali ed esistenziali che creano divari nella società, che è urgente colmare: “inefficienza e opacità dei canali regolari di ingresso dai Paesi di origine; mancanza di misure che garantiscano l’opportunità di ottenere o conservare un permesso soggiorno regolare in Italia, riconoscendo i percorsi positivi di integrazione in atto”.

Le forme di sfruttamento

E ancora, “nel 2025 – si legge nel Rapporto – i 2,6 milioni di occupati stranieri hanno generato 196 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 9,7% del Pil italiano (più dell’incidenza sulla popolazione), e versato 12,6 miliardi di Irpef, ma il reddito medio dei contribuenti stranieri è intorno ai 17.000 euro annui, contro i quasi 27.000 dei nati in Italia”. “I lavoratori stranieri – si legge ancora – sono il 10,7% degli occupati in Italia, ma sono confinati nelle professioni non qualificate e a basso salario (29% contro 8% degli italiani), con pesanti divari retributivi e sovra-qualificazione rispetto ai titoli di studio conseguiti; il 60% del bilancio delle famiglie straniere serve a coprire i bisogni essenziali; al risparmio è destinato solo il 13%; pesano anche le rimesse (17%); persistono preoccupanti sacche di lavoro nero, sfruttamento lavorativo e gravi irregolarità contrattuali, a danno di lavorati e dell’intero sistema-Italia”. “Il lavoro su piattaforma – denuncia poi il dossier – si attesta sempre più come nuova frontiera dello sfruttamento“.

Istruzione

“Nella scuola, persistono divari negli apprendimenti e un maggiore rischio di abbandono per gli studenti con background migratorio; il fenomeno dei Neet è più diffuso tra i giovani con background migratorio (30% contro 17%); la frontiera accentua i problemi: nelle diocesi di frontiera, i problemi occupazionali riguardano il 61,5% degli stranieri (è il 44,7% nelle altre diocesi) e la grave esclusione abitativa il 34,5% (contro il 27,8% nelle altre diocesi)”.

Fonte Ansa