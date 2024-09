Secondo Zelensky, a Ramstein per la riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina (Udcg), la politica occidentale di negare a Kiev la capacità a lungo raggio per colpire anche la Russia è "sbagliata"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 925. “Abbiamo bisogno di più armi per cacciare i russi, soprattutto dall’area di Donetsk”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un passaggio del suo discorso alla riunione del Gruppo di contatto per la Difesa dell’Ucraina che si è svolta alla base americana di Ramstein, in Germania. Sì all’invio di nuove armi da parte della Germania. Dalla Ue 40 milioni in aiuti per l’inverno.

Zelensky a rrivato a Ramstein per la riunione del Gruppo di contatto

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina alla base aerea statunitense di Ramstein, in Germania, dove ha partecipato alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina (Udcg): lo scrive su Telegram lo stesso capo di Stato.

Zelensky: “Abbiamo bisogno delle armi”

“Abbiamo bisogno della determinazione dei nostri partner e dei mezzi per fermare il terrorismo aereo russo. Abbiamo bisogno che tutte le armi dei pacchetti di supporto già annunciati raggiungano finalmente le brigate da combattimento. E abbiamo bisogno di decisioni forti e a lungo termine da parte dei nostri partner per avvicinare la pace giusta che cerchiamo”, scrive Zelensky. La politica occidentale di negare a Kiev la capacità a lungo raggio per colpire anche la Russia è “sbagliata”, ha aggiunto su Telegram.

“Seimila soldati russi uccisi o feriti nel Kursk”

Circa seimila soldati russi sono stati uccisi o sono rimasti feriti dalle truppe ucraine durante l’operazione in corso nella regione di Kursk ha detto Zelensky. Lo riporta Ukrainska Pravda. Il leader ucraino ha ricordato che dall’inizio dell’operazione il 6 agosto Kiev ha conquistato 1.300 km quadrati della regione russa, dove si trovano più di 100 insediamenti.

Germania: “Forniremo altri 12 panzer obici 2000 all’Ucraina”

“Posso annunciare che forniremo all’Ucraina altri 12 moderni panzer obici del tipo 2000″. Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a Ramstein. “I primi sei saranno consegnati quest’anno”, ha spiegato.

Von der Leyen: “40 milioni di aiuti a Kiev per l’inverno”

La Commissione Ue mobilita un nuovo pacchetto di aiuti da 40 milioni di euro per sostenere l’Ucraina nei lavori di riparazione, elettricità, riscaldamento e alloggi in vista dell’inverno. “La Russia sta prendendo di mira senza sosta le infrastrutture energetiche dell’Ucraina. Le temperature scenderanno presto e per questo intensificheremo i nostri aiuti umanitari agli ucraini in difficoltà”, ha scritto via X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annunciando il pacchetto di aiuti.

Zelensky sente Macron, verso nuovo pacchetto aiuti Parigi a Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso con il suo omologo francese Emmanuel Macron della preparazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari di Parigi per Kiev, rende noto l’ufficio presidenziale ucraino. “Ho avuto una lunga e sostanziale telefonata con Macron”, ha detto.

Fonte: Ansa