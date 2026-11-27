Oltre l’80% delle merci scambiate nel mondo viaggia via mare, ma gli equilibri del commercio marittimo internazionale sono sempre più esposti a conflitti, tensioni geopolitiche e cambiamenti climatici. Le crisi che coinvolgono alcuni dei principali snodi strategici stanno rallentando i traffici, facendo lievitare i costi di trasporto e mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento. A pagarne le conseguenze sono soprattutto i Paesi più vulnerabili, mentre l’Unctad richiama la necessità di investimenti e maggiore cooperazione internazionale.

Il dato

Il commercio marittimo mondiale rallenta, stretto tra conflitti, tensioni geopolitiche e cambiamenti climatici. Secondo il Review of Maritime Transport 2026 dell’agenzia Onu per il commercio e lo sviluppo (Unctad), nel 2025 le merci trasportate via mare hanno raggiunto 12,3 miliardi di tonnellate, con una crescita dell’1,9%, dimezzata rispetto al 2024. Per il 2026 è prevista una crescita zero, mentre per il 2027 si stima una ripresa del 3,2%. Sotto pressione quattro snodi strategici: stretto di Hormuz, Mar Rosso, Mar Nero e Canale di Panama. Particolarmente grave la situazione a Hormuz, attraverso cui transita normalmente il 37% del petrolio greggio trasportato via mare: all’inizio di marzo il traffico è crollato del 95%. Le deviazioni delle navi su rotte più lunghe hanno fatto aumentare carburanti, assicurazioni e tariffe. A Singapore, nel marzo 2026, il prezzo del carburante navale a basso tenore di zolfo è cresciuto del 98%, mentre le tariffe dei container da Shanghai verso il Golfo Persico e il Mar Rosso sono quintuplicate tra febbraio e agosto. A pagare il prezzo più alto sono i Paesi meno sviluppati e le piccole economie insulari, maggiormente dipendenti dalle importazioni.

Le dichiarazioni

“Quando aumentano i costi delle spedizioni, alla fine sono i consumatori a pagare”, ha avvertito Pedro Manuel Moreno, segretario generale facente funzioni di Unctad. La crisi ha coinvolto anche i marittimi: all’inizio di marzo oltre 20mila persone sono rimaste bloccate nel Golfo Persico, quasi 6mila ancora a luglio. Il rapporto segnala inoltre il raddoppio degli incidenti informatici nel settore marittimo nel 2025 e che il 42% delle navi della flotta mondiale, in numero di unità, ha più di vent’anni. Accanto alle criticità emerge una trasformazione della geografia commerciale: nel 2025 gli scambi di container tra Paesi del Sud del mondo sono cresciuti del 12,1%, contribuendo a quasi un terzo dell’incremento globale. In particolare, i traffici tra Asia e Africa subsahariana sono aumentati del 27%, quelli con l’America Latina del 15%. Per Unctad, diversificare partner e rotte può rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento, ma occorrono investimenti in infrastrutture portuali, sicurezza e capacità produttiva. L’agenzia sollecita, inoltre, riserve condivise di alimenti e carburanti e procedure doganali concordate per garantire la circolazione dei beni essenziali anche in caso di nuove crisi. Oltre l’80% delle merci scambiate nel mondo viaggia via mare.

Fonte Agensir