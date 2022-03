Al via il quinto round di negoziati tra Ucraina e Russia

II lavoro delle delegazioni russa e ucraina continua e questo “è un fatto positivo”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass, sottolineando di non poter però prevederne l’esito dei negoziati in corso tra le due delegazioni: “Aspettiamo di vedere risultati tangibili”, ha aggiunto.

Le armi che gli alleati occidentali forniscono all’Ucraina “in una settimana ci durano per 20 ore”, per questo siamo costretti a “riutilizzare gli equipaggiamenti sottratti ai russi”. Lo ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky rivolgendo un ennesimo appello in particolare all’Europa, in video collegamento da Kiev con i leader dei Paesi nordici e baltici. “Aiutandoci, aiuterete voi stessi”, ha insistito Zelensky per poi aggiungere accorato: “Sapete di quali armamenti abbiamo bisogno, lo sanno tutti”. Oggi la Ue ha varato il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russa.

“Tu ci sfidi giustamente a fare di più, e noi tutti sappiamo che dobbiamo e possiamo fare di più”. Così il premier britannica Boris Johnson, riunito a Londra con i leader nordici e baltici della Joint Expeditionary Force (Regno Unito, Danimarca, Islanda, Finlandia, Svezia, Olanda, Estonia, Lettonia e Lituania) in prima fila nella risposta anti Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina, dopo le richieste di più armi fatta dal presidente ucraino Zelensky all’Europa.

It is a huge honour to welcome Nordic and Baltic partners of the Joint Expeditionary Force to the UK.

We’ll work together to bolster European security and ensure we emerge from this crisis stronger and more united than before. pic.twitter.com/xlgJ2pq3ae

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 14, 2022