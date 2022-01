Quinta chiama al Quirinale: il Centrodestra vota la Casellati

Quinta chiama dalle 11:00 per l'elezione del presidente della Repubblica. Oggi - in caso di fumata nera - potrebbe svolgersi la doppia votazione

Quinta chiama per l’elezione del presidente della Repubblica. Oggi potrebbe esserci una doppia votazione.

Il centrodestra sceglie la Casellati

Il centrodestra ha deciso – dopo la riunione fatta alle 10:00 di questa mattina – che voterà la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Matteo Salvini aveva formalmente invitato tutti i leader della maggioranza, prima della votazione, alla riunione di gruppo dei partiti del centrodestra: Lega, FdI e Fi.

Amareggiato della scelta il segretario dem Enrico Letta: “Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni. L’impressione è che abbiano tentato di dividerci”. Non ci sono in programma incontri fra il segretario del Pd Enrico Letta e uno o più leader di centrodestra prima delle votazioni. E’ quanto rispondono fonti del Nazareno a TgCom24.

M5s, Pd e Leu orientati su scheda bianca o nome

Orientamento per scheda bianca, ma anche valutazioni su candidature alternative. È quanto stanno valutando i leader di M5s, Pd e Leu, riuniti alla Camera. Lo si apprende da fonti di centrosinistra. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, non esclude l’ipotesi del “Mattarella bis”.

