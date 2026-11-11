Quanti anni ha l’universo: le stime di una nuova teoria

L’età dell’universo potrebbe essere il doppio di quella finora ipotizzata. Un nuovo modello, noto come CCC+TL, la stima infatti in 26,7 miliardi di anni e inoltre sostiene che alcuni suoi comportamenti, come il moto delle galassie, attribuiti alla materia oscure, sarebbe variazioni delle costanti fisiche fondamentali nel tempo. I ricercatori dell’Università di Ottawa hanno sottoposto questa teoria a diverse osservazioni astronomiche e ha prove cosmologiche – che al momento ha superato.

La teoria

L’universo potrebbe avere 26,7 miliardi di anni, quasi il doppio rispetto ai 13,8 miliardi ipotizzati finora, e il suo comportamento potrebbe essere spiegato senza il bisogno di contemplare materia oscura ed energia oscura: è quanto sostiene una nuova teoria che ha superato brillantemente i primi test cosmologici. I ricercatori dell’Università di Ottawa l’hanno messa alla prova confrontandola con diverse osservazioni astronomiche, scoprendo che potrebbe spiegare la rotazione delle galassie, l’espansione cosmica e la formazione degli elementi primordiali. I risultati dello studio sono pubblicati sulla rivista Universe.

Gli esami

Il nuovo modello, noto come CCC+TL, sostiene che alcuni effetti attribuiti alla materia oscura e all’energia oscura potrebbero in realtà derivare da variazioni nel tempo delle costanti fisiche fondamentali che regolano l’interazione tra forze e particelle.

I risultati dei test dimostrano che il modello CCC+TL è coerente con diverse importanti misurazioni astronomiche. Una prova, per esempio, ha riguardato gli elementi leggeri che si sono formati poco dopo il Big Bang, tra cui l’idrogeno e l’elio: il modello alternativo ha previsto quantità che corrispondevano a quelle calcolate con il modello cosmologico standard. Inoltre, il modello si è dimostrato in linea con le misurazioni del cronometro cosmico, che consentono agli astronomi di ricostruire la storia dell’espansione cosmica confrontando l’età delle galassie a diverse distanze. Un altro test significativo si è concentrato sul moto delle galassie: il modello è infatti in grado di riprodurre le curve di rotazione osservate senza ricorrere alla materia oscura.

Antiche galassie

Il modello potrebbe anche contribuire a spiegare perché si continuano a individuare galassie grandi e mature in epoche molto remote della storia cosmica. Secondo il modello standard, l’universo aveva circa 300 milioni di anni durante l’alba cosmica. Secondo il modello CCC+TL, invece, in quell’epoca l’universo aveva circa 4,6 miliardi di anni: questo lasso di tempo supplementare potrebbe offrire alle galassie un periodo più lungo per crescere e svilupparsi.

Fonte Ansa