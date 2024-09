Putin in Mongolia incontra il presidente Khurelsukh

Quella del presidente russo Putin in Mongolia è la prima visita a un Paese membro della Corte penale internazionale da quando è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 923. Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il suo omologo nel suo primo viaggio in Mongolia. L’esercito di Mosca ha attaccato e distrutto una colonna di mezzi militari e soldati ucraini che avanzava a Kursk, in territorio russo.

Putin in Mongolia incontra il presidente a Ulaanbaatar

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato oggi il suo omologo mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh a Ulaanbaatar [o Ulan Bator capitale della Mongolia, ndr], stando ad un video mostrato dal pool di giornalisti russi che segue Putin. Quella del presidente russo in Mongolia è la prima visita a un membro della Corte penale internazionale da quando è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti l’anno scorso. Khurelsukh ha accolto Putin nella piazza centrale della capitale, Gengis Khan, nota anche come piazza Sukhbaatar, per una grande cerimonia con alti funzionari di entrambe le parti.

Mosca: distrutta colonna ucraina nella regione di Kursk

Una colonna di mezzi militari e soldati ucraini è stata distrutta nella regione russa di Kursk: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa russo. “L’avanzata della colonna delle forze armate ucraine è stata fermata – si legge nel messaggio. I militari dell’810esima brigata marina delle guardie separate del gruppo di forze della flotta del Mar Nero settentrionale hanno distrutto una colonna di veicoli militari delle forze armate ucraine nella regione di confine di Kursk”. Il nemico, prosegue il comunicato, “non si aspettava una risposta così dura. Dopo attacchi frontali falliti, i militari hanno cercato di aggirare le nostre unità, ma sono stati colti di sorpresa”.