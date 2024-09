Putin avverte: “In Ucraina verranno raggiunti tutti gli obiettivi”

Il presidente russo Vladimir Putin nega la possibilità di una imminente pace in Ucraina ribadendo la volontà russa di raggiungere “tutti gli obiettivi prefissati”. Intanto, missili e droni sono stati lanciati sull’Ucraina dalle forze armate russe: l’allerta aerea è scattata in quasi tutte le regioni. Inoltre, è attiva anche l’aviazione tattica russa in direzione sud-est.

Putin: “In Ucraina verranno raggiunti tutti gli obiettivi”

In Ucraina “verranno raggiunti tutti gli obiettivi prefissati”: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. “La verità è dalla nostra parte. Tutti gli obiettivi prefissati saranno raggiunti”, ha detto Putin in un videomessaggio diffuso in occasione del secondo anniversario dell’annessione di quattro regioni ucraine da parte della Russia.

Kiev, nella notte 3 missili e 73 droni russi sull’Ucraina

Le forze russe hanno attaccato l’Ucraina la notte scorsa con tre missili di vario tipo e 73 droni kamikaze: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto uno dei missili e 67 velivoli senza pilota nemici. L’Aeronautica non ha precisato il numero dei droni distrutti sulla capitale Kiev. Oltre ai 76 droni kamikaze, la Russia ha lanciato sull’Ucraina un missile balistico Iskander-M dalla Crimea occupata, un missile antiaereo X-31P dallo spazio aereo sul Mar Nero e un missile guidato X-59/69 dallo spazio aereo del territorio occupato della regione di Zaporizhzhia. Quest’ultimo è stato abbattuto. I 67 droni distrutti sono stati intercettati a Kiev, Cherkasy, Vinnytsia, Kirovohrad, Zhytomyr, Poltava, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Dnipro e Mykolaiv. Un drone era diretto verso la Bielorussia e altri tre sono stati persi nelle regioni settentrionali dell’Ucraina a causa di contromisure di guerra elettronica. Un altro si trovava ancora nello spazio aereo ucraino al momento della pubblicazione del comunicato da parte dell’Aeronautica.

Fonte: Ansa