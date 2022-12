Raggiungere un accordo sull’Ucraina è inevitabile. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un videomessaggio per una riunione dei ministri della difesa dei Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) e della Comunità degli Stati indipendenti (Csi).

Putin: “accordo su Ucraina inevitabile. Occidente sta fomentando il caos”

Raggiungere un accordo sull’Ucraina è inevitabile. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, riporta la Tass. L’Occidente sta “intenzionalmente fomentando il caos, esacerbando la situazione internazionale, ha affermato Putin in un videomessaggio per una riunione dei ministri della difesa dei Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) e della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). “Il potenziale di conflitto nel mondo sta crescendo, e questa è una diretta conseguenza dei tentativi di alcune élite occidentali di mantenere la loro egemonia politica, economica, finanziaria, militare e ideologica con ogni mezzo”, ha aggiunto Putin.

Price cap: Putin minaccia di tagliare la produzione di petrolio

La Russia minaccia di tagliare la produzione di petrolio in caso di imposizione del price cap e di non venderlo a quei Paesi che lo adotteranno. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, riporta la Tass. Il decreto di risposta al price cap sul petrolio russo sarà pubblicato nei prossimi giorni.

A Istanbul incontro fra diplomatici Usa e diplomatici russi

E’ in corso ad Istanbul un incontro fra diplomatici Usa e diplomatici russi, scrive la Tass citando fonti diplomatiche.

Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha confermato l’incontro a Istanbul tra rappresentanti di Russia e Stati Uniti a livello di “direttori di dipartimenti”. Secondo Ryabkov i funzionari discutono di questioni che riguardano “come funzionano le missioni diplomatiche statunitensi nella Federazione Russa e della Federazione Russa negli Stati Uniti”, ha affermato. Lo riporta la Tass.

Fonte: Ansa