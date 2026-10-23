Pulire l’ambiente, costruire inclusione: detenuti e cittadini uniti in 24 città

Prendersi cura di un luogo significa anche riconoscersi parte della comunità che lo abita. Raccogliere i rifiuti, liberare uno spazio dalla plastica e restituirlo ai cittadini può diventare un gesto di responsabilità condivisa, capace di unire la tutela ambientale ai percorsi di reinserimento sociale. È questo il significato della giornata promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance Aps, che vedrà detenuti e persone impegnate nell’esecuzione penale esterna affiancare i volontari nelle attività di pulizia. Un’occasione per costruire relazioni, mettere le proprie energie al servizio degli altri e ritrovare fiducia attraverso un impegno concreto. Al centro dell’iniziativa c’è la possibilità di contribuire al bene comune, facendo dell’attenzione all’ambiente un terreno di incontro e partecipazione. Perché anche un gesto semplice può dare valore a un percorso di cambiamento e aprire nuove occasioni di inclusione.

Una giornata per l’ambiente e il reinserimento

Ventiquattro città in dieci regioni saranno coinvolte domani, sabato 24 ottobre, in una giornata nazionale di pulizia ambientale con la partecipazione di detenuti, persone impegnate in percorsi di esecuzione penale esterna e volontari. L’iniziativa è promossa da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica, e Seconda Chance Aps, associazione attiva nel reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute ed ex detenute.

Il protocollo con il Dap

Si tratta – spiega una nota – del primo appuntamento nazionale dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) del ministero della Giustizia, che prevede almeno due mobilitazioni annuali per favorire responsabilizzazione, inclusione sociale e tutela ambientale attraverso attività di volontariato.

Le città coinvolte

Le iniziative si svolgeranno in Campania (Bacoli, Castel Volturno, Mondragone, Napoli e Salerno), Calabria (Corigliano-Rossano, Crotone e Palmi), Lazio (Pofi, Sermoneta e Viterbo), Emilia-Romagna (Castelfranco Emilia, Reggio Emilia, Parma e Ferrara), Lombardia (Monza e Varese), Toscana (Livorno e Prato), Veneto (Padova e Venezia), Friuli-Venezia Giulia (Trieste), Puglia (Bari) e Sicilia (Catania).

Tornare a sentirsi parte della comunità

“Il reinserimento passa anche dalla possibilità di tornare a sentirsi parte attiva della comunità, di contribuire concretamente a qualcosa che ha valore per tutti – dichiara Margherita Maiani, segretario generale di Plastic Free Onlus -. Prendersi cura dell’ambiente diventa un’occasione per esercitare responsabilità, ritrovare fiducia nelle proprie capacità e costruire relazioni al di fuori del contesto detentivo”.

Le fa eco Flavia Filippi, presidente e fondatrice di Seconda Chance APS: “Il protocollo con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ci permette di dare maggiore continuità a queste esperienze e di coinvolgere progressivamente altri istituti”.

Come partecipare

La partecipazione alle pulizie ambientali è aperta anche ai cittadini. Per conoscere i dettagli dei singoli appuntamenti e iscriversi gratuitamente è possibile consultare la sezione eventi del sito www.plasticfreeonlus.it.