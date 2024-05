Pronto Soccorso: tempi di attesa in aumento

Le statistiche dell’ultima indagine dell’Osservatorio Simeu hanno rilevato che, il tempo medio di attesa nei pronto soccorso, prima di essere trasferiti in area medica, è aumentato di sei ore.

Il dato

Aumenta di 6 ore il tempo medio di attesa nei pronto soccorso italiani prima di essere ricoverati in area medica: nel 2019 l’attesa media è stata di 25 ore mentre nel 2023 è stata di 31 ore (+ 25%). È quanto emerge dai dati raccolti dall’Osservatorio Simeu che contribuiscono a descrivere l’evoluzione dell’attività erogata dalla Medicina di Emergenza Urgenza in questi ultimi anni. La rilevazione è stata eseguita su un campione significativo di Pronto Soccorso italiani raffrontando i dati del 2019 (anno pre-pandemico, con circa 20 milioni di accessi nazionali) con quelli relativi all’anno 2023 (18 milioni di accessi, dati Agenas).

Le dichiarazioni

“Il tempo d’attesa per il ricovero in area medica è aumentato in pochi anni del 25%: 6 ore in più. – commenta il past president Simeu Salvatore Manca – Quel tempo ha un valore assoluto che riflette il disagio dei pazienti e l’impegno assistenziale messo in atto nei Pronto Soccorso, sempre più a corto di strumenti per provvedere alle nuove esigenze. Se si moltiplica il tempo di 31 ore per il numero dei ricoveri in Medicina in un anno emerge una cifra spaventosa: decine di milioni di ore di assistenza e cura in barella.”

Fonte: Ansa