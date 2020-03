Primo caso a Malta: è una 12enne italiana

Positivi anche i genitori. Dichiarato lo stato di emergenza a New York e in Islanda. Boom di contagi in Germania in poche ore

Malta ha confermato il suo primo caso positivo di nuovo coronavirus: si tratta di un’italiana di 12 anni, arrivata martedì da Roma. Lo ha reso noto il ministro della Salute, Chris Fearne. La ragazza e la famiglia vivono a Malta, ed erano rientrati martedì da una vacanza in Trentino passando per Roma. La ragazza ha iniziato a sentirsi male giovedì e, anche prima di aver contattato il medico, lei e la famiglia si erano messi in quarantena. “I loro contatti con altre persone sono stati minimi”, ha detto Fearne. Le autorità sanitarie maltesi stanno ora cercando di tracciare il percorso dell’adolescente e della sua famiglia e di trovare le persone con cui sono stati in contatto dal loro arrivo sull’isola. Anche i genitori della ragazza di 12 anni residente a Malta sono risultati positivi al test del coronavirus. Lo riferisce il sito d’informazione “Malta Today”.

Stati Uniti

Il governatore Andrew Cuomo ha dichiarato lo stato di emergenza nello Stato di New York (in Usa) per il coronavirus. Cuomo, politico di origini italiane, ha criticato poi il Centers for Disease Control and Prevention per la lentezza nei test. Poco prima l’Amtrak, l’azienda di trasporti americana, aveva annunciato il taglio ai collegamenti ferroviari diretti fra New York e Washington. “Stiamo effettuando alcuni aggiustamenti sulla nostra tabella”, afferma Amtrak in una nota, sottolineando che il collegamento fra le due città con il treno veloce Acela è sospeso da martedì 10 marzo fino al 26 maggio. Due persone sono morte in Florida a causa del coronavirus: lo ha reso noto il dipartimento della Sanità dello Stato, secondo quanto riportano i media locali. Si tratta una persona sulla settantina rientrata da un viaggio all’estero che era risultata positiva ai test nella contea di Lee. L’altra vittima è un residente nella contea di Santa Rosa che già soffriva di problemi di salute. Il numero di decessi causati dal virus negli Usa sale così a 16. Sono saliti a 282 i casi di infezione da coronavirus negli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn, citando dati dei Centri federali per il controllo delle malattie e prevenzione. Di questi casi, 49 riguardano persone di ritorno da un viaggio all’estero, mentre 233 sono le persone contagiate senza aver lasciato il Paes

Nuovo balzo di contagi in Germania

Il Robert Koch Institut, il maggiore centro epidemiologico tedesco, ha informato che nella giornata di oggi c’è stata un’impennata nei contagi virali. Il numero è cresciuto a 795 mentre stamattina erano solo 684. È sempre il Nord-Reno Vestfalia il Land più colpito con 373 casi, dei quali oltre 200 nell’area di Heinsberg, che rimane il maggior focolaio del Paese. Decine di nuovi casi anche nel Baden Wuerttemberg (170), seguito dalla Baviera (134). Ad oggi la Sassonia-Anhalt è l’unico Land nel quale non sia stato segnalato alcun caso.

Corea del Sud

La Corea del Sud supera i 7.000 casi di infezioni da coronavirus, fino a quota 7.041: il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha infatti annunciato 274 nuovi contagi accertati nelle ultime 16 ore, in prevalenza concentrate nel focolaio di Daegu e in quello della vicina provincia di Nord Gyeongsang. I morti salgono a quota 44.

Islanda

L’Islanda ha dichiarato lo stato d’emergenza dopo che un 50enne e una 60enne si sono ammalati a causa della diffusione del coronavirus. L’Islanda segnala 43 casi in totale, per la maggior parte legati a viaggi in Italia e Austria, mentre quelli odierni sono i primi casi che non hanno alcun legame con viaggi all’estero. Lo stato d’emergenza, sottolineano le autorità, implicherà l’applicazione di regole più rigorose in materia di prevenzione, ma non avrà forti ripercussioni per la popolazione.

Gran Bretagna

Fonti del ministero della sanità britannico hanno confermato l’aumento dei casi di contagio da 163 a 206.

Marinaio Usa positivo a Napoli

Un marinaio statunitense di base a Napoli è risultato positivo al coronavirus, divenendo il primo caso fra i militari Usa di stanza in Europa. Lo comunica lo US European Command e la US Naval Forces Europe-Africa. L’uomo è risultato positivo venerdì ed è ora in corso un’indagine per determinare se altri marinai sono stati esposti al virus.

Seria A

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto durante un’intervista a Dribbling – programma sportivo della Rai – sulla possibilità che si verifichi un caso di Coronavirus per un calciatore della Serie A e relative conseguenze. “Dobbiamo essere realisti, c’è anche la possibilità, il rischio reale che qualcosa di questo tipo esiste – ha detto Gravina .- Adotteremo in quelle circostante tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela dei nostri atleti e poi capire che cosa si può fare e che impatto può avere sulla competizione sportiva”. Sull’eventualità di stoppare la massima serie del campionato di calcio, Gravina ha risposto: “Non possiamo escludere nulla né possiamo azzardare ipotesi che oggi non riusciamo ancora a prevedere”.

Iran: morta neodeputata

Una deputata iraniana che era stata appena eletta è morta stamane a causa del coronavirus. Si tratta di Fatemeh Rahbar, 55 anni, eletta a Teheran con la lista dei neofondamentalisti. Lo ha reso noto l’agenzia Farsnews. L’Iran è il terzo Paese nella classifica delle Nazioni più colpite dal Covid 19 al mondo, dopo la Cina e la Corea del Sud. Ad oggi, casi di contagio ufficiali in Iran sono 4.747 e i decessi 124.