Attualità

Prima le Persone fa tappa a Rozzano: il Ministro Locatelli incontra il territorio

Il ministro Alessandra Locatelli sarà a Rozzano per il terzo appuntamento di "Prima le Persone", dedicato a inclusione, ascolto e progetti innovativi

Di redazione
Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Foto © Carlo Carino da Imagoeconomica.

Prosegue il percorso di ascolto e confronto promosso dal Ministero per le Disabilità con l’iniziativa “Prima le Persone”. Il terzo appuntamento si terrà venerdì 3 luglio a Rozzano, dove il ministro Alessandra Locatelli incontrerà cittadini, associazioni e volontari per valorizzare esperienze di inclusione, talenti e progetti innovativi capaci di fare la differenza nei territori.

Locatelli a Rozzano per valorizzare talenti, inclusione e buone pratiche

Venerdì 3 luglio 2026, alle 16.30, nella Sala Consiliare del Comune di Rozzano, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli terrà il terzo appuntamento dell’iniziativa nazionale “Prima le Persone”, promosso con l’obiettivo di incontrare il territorio e valorizzare le esperienze che possono fare la differenza ed essere di ispirazione e un modello.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, sarà l’occasione per ascoltare alcune testimonianze e storie di vita di persone con disabilità, famiglie, volontari e associazioni, e immaginare un percorso virtuoso in cui anche il Ministero per le disabilità possa essere di supporto a idee e progetti innovativi.

“Dopo Tor Bella Monaca e Ercolano – spiega il Ministro Locatelli – proseguiamo gli incontri con l’obiettivo di informare i territori, dando voce a esperienze, per far emergere talenti e capacità di ogni persona”. All’incontro parteciperà anche Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Articolo precedente
Leone XIV: “Guardare ai Santi Pietro e Paolo per essere servitori generosi della verità nella carità”

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE