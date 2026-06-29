Prima le Persone fa tappa a Rozzano: il Ministro Locatelli incontra il territorio

Prosegue il percorso di ascolto e confronto promosso dal Ministero per le Disabilità con l’iniziativa “Prima le Persone”. Il terzo appuntamento si terrà venerdì 3 luglio a Rozzano, dove il ministro Alessandra Locatelli incontrerà cittadini, associazioni e volontari per valorizzare esperienze di inclusione, talenti e progetti innovativi capaci di fare la differenza nei territori.

Locatelli a Rozzano per valorizzare talenti, inclusione e buone pratiche

Venerdì 3 luglio 2026, alle 16.30, nella Sala Consiliare del Comune di Rozzano, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli terrà il terzo appuntamento dell’iniziativa nazionale “Prima le Persone”, promosso con l’obiettivo di incontrare il territorio e valorizzare le esperienze che possono fare la differenza ed essere di ispirazione e un modello.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, sarà l’occasione per ascoltare alcune testimonianze e storie di vita di persone con disabilità, famiglie, volontari e associazioni, e immaginare un percorso virtuoso in cui anche il Ministero per le disabilità possa essere di supporto a idee e progetti innovativi.

“Dopo Tor Bella Monaca e Ercolano – spiega il Ministro Locatelli – proseguiamo gli incontri con l’obiettivo di informare i territori, dando voce a esperienze, per far emergere talenti e capacità di ogni persona”. All’incontro parteciperà anche Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile.