Il presidente cinese Xi Jinping in visita in Russia dal 20 al 22 marzo

Il presidente Xi Jinping sarà impegnato in un viaggio in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. Lo riferisce in ministero degli Esteri cinese in una nota. Prosegue intanto la guerra in Ucraina che giunge al 387esimo giorno.

“Su invito del presidente della Federazione russa Vladimir Putin, il presidente Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Russia dal 20 al 22 marzo”, ha riferito una breve nota della portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying, senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo una nota del Cremlino, la visita del presidente cinese Xi Jinping dal 20 al 22 marzo in Russia servirà a discutere “la cooperazione strategica” tra i due Paesi. Il viaggio del presidente Xi Jinping a Mosca “riguarderà l’amicizia volta ad approfondire la fiducia reciproca tra Cina e Russia”. E’ quanto ha detto nel briefing quotidiano il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin.

Fonte: Ansa