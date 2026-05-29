Presentato alla Camera l’Atlante del Terzo Settore, la mappa dell’Italia solidale

Una piattaforma per trasformare i dati del Terzo Settore in conoscenza accessibile e comprensibile. È l’Atlante del Terzo Settore, progetto promosso da Fondazione Terzjus e Italia non profit, presentato alla Camera dei deputati con il patrocinio gratuito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’iniziativa punta a offrire una lettura chiara di fenomeni, tendenze e trasformazioni che interessano il mondo degli enti non profit, valorizzando il patrimonio informativo contenuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e restituendolo a organizzazioni, istituzioni e cittadini attraverso dati verificati, approfondimenti e testimonianze.

L’Atlante del Terzo Settore: una bussola per orientarsi nei dati

Una “cartina geografica” del Terzo Settore italiano, capace di leggere fenomeni, tendenze e trasformazioni attraverso numeri e analisi. È l’Atlante del Terzo Settore, un progetto promosso da Fondazione Terzjus e Italia non profit con il sostegno principale della Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte e della Liguria e il contributo di Banco BPM. L’iniziativa è stata presentata alla Camera dei deputati alla presenza e con il patrocinio gratuito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’Atlante si propone come una piattaforma editoriale e formativa in grado di trasformare i dati del comparto in conoscenza accessibile per organizzazioni, istituzioni e cittadini. Un progetto nato per far luce su un’Italia fatta di enti solidali, reti e persone che ogni giorno realizzano attività di interesse generale e generano inclusione sociale.

Dati accessibili per comprendere un settore in evoluzione

Le informazioni sul Terzo Settore non mancano, ma spesso risultano disperse tra registri, censimenti e banche dati caratterizzate da un elevato livello di complessità tecnica. Il problema, dunque, non è la scarsità di dati, ma la difficoltà nel interpretarli e nel trasformarli in strumenti utili per comprendere una realtà sociale articolata e in costante cambiamento. L’Atlante nasce proprio per colmare questo paradosso informativo, offrendo una bussola che consenta di orientarsi attraverso dati verificati, testimonianze dirette, approfondimenti tematici, storie e percorsi formativi. L’obiettivo è fornire chiavi di lettura adeguate per comprendere e valorizzare il ruolo del Terzo Settore nella società italiana.

Un patrimonio di quasi 147mila enti e 5 milioni di volontari

“L’iniziativa si rivolge in particolare ai quasi 5 milioni di cittadini che dedicano volontariamente tempo, energie e competenze ad attività di interesse generale promosse dagli Enti del Terzo Settore. L’Atlante rappresenta uno strumento concreto per valorizzare quel formidabile patrimonio di dati e informazioni contenuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel quale risultano ormai iscritti quasi 147.000 enti, organizzazioni associative, di volontariato, filantropiche, di mutuo soccorso e imprese sociali”, ha dichiarato Luigi Bobba, presidente di Fondazione Terzjus. Sulla stessa linea Giulia Frangione, CEO e founder di Italia non profit, che ha sottolineato come l’Atlante riesca a rendere “comprensibile, accessibile e intellegibile il Terzo Settore”, mettendo a disposizione strumenti concreti per leggere e interpretare una delle realtà più dinamiche e significative del Paese.

Fonte Ansa