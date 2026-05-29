Attualità

Presentato alla Camera l’Atlante del Terzo Settore, la mappa dell’Italia solidale

Presentato alla Camera l'Atlante del Terzo Settore: dati, analisi e testimonianze per comprendere un comparto con quasi 147mila enti

Di redazione
Immagine creata con ChatGtp

Una piattaforma per trasformare i dati del Terzo Settore in conoscenza accessibile e comprensibile. È l’Atlante del Terzo Settore, progetto promosso da Fondazione Terzjus e Italia non profit, presentato alla Camera dei deputati con il patrocinio gratuito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’iniziativa punta a offrire una lettura chiara di fenomeni, tendenze e trasformazioni che interessano il mondo degli enti non profit, valorizzando il patrimonio informativo contenuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e restituendolo a organizzazioni, istituzioni e cittadini attraverso dati verificati, approfondimenti e testimonianze.

L’Atlante del Terzo Settore: una bussola per orientarsi nei dati

Una “cartina geografica” del Terzo Settore italiano, capace di leggere fenomeni, tendenze e trasformazioni attraverso numeri e analisi. È l’Atlante del Terzo Settore, un progetto promosso da Fondazione Terzjus e Italia non profit con il sostegno principale della Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte e della Liguria e il contributo di Banco BPM. L’iniziativa è stata presentata alla Camera dei deputati alla presenza e con il patrocinio gratuito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’Atlante si propone come una piattaforma editoriale e formativa in grado di trasformare i dati del comparto in conoscenza accessibile per organizzazioni, istituzioni e cittadini. Un progetto nato per far luce su un’Italia fatta di enti solidali, reti e persone che ogni giorno realizzano attività di interesse generale e generano inclusione sociale.

Dati accessibili per comprendere un settore in evoluzione

Le informazioni sul Terzo Settore non mancano, ma spesso risultano disperse tra registri, censimenti e banche dati caratterizzate da un elevato livello di complessità tecnica. Il problema, dunque, non è la scarsità di dati, ma la difficoltà nel interpretarli e nel trasformarli in strumenti utili per comprendere una realtà sociale articolata e in costante cambiamento. L’Atlante nasce proprio per colmare questo paradosso informativo, offrendo una bussola che consenta di orientarsi attraverso dati verificati, testimonianze dirette, approfondimenti tematici, storie e percorsi formativi. L’obiettivo è fornire chiavi di lettura adeguate per comprendere e valorizzare il ruolo del Terzo Settore nella società italiana.

Un patrimonio di quasi 147mila enti e 5 milioni di volontari

“L’iniziativa si rivolge in particolare ai quasi 5 milioni di cittadini che dedicano volontariamente tempo, energie e competenze ad attività di interesse generale promosse dagli Enti del Terzo Settore. L’Atlante rappresenta uno strumento concreto per valorizzare quel formidabile patrimonio di dati e informazioni contenuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel quale risultano ormai iscritti quasi 147.000 enti, organizzazioni associative, di volontariato, filantropiche, di mutuo soccorso e imprese sociali”, ha dichiarato Luigi Bobba, presidente di Fondazione Terzjus. Sulla stessa linea Giulia Frangione, CEO e founder di Italia non profit, che ha sottolineato come l’Atlante riesca a rendere “comprensibile, accessibile e intellegibile il Terzo Settore”, mettendo a disposizione strumenti concreti per leggere e interpretare una delle realtà più dinamiche e significative del Paese.

Fonte Ansa

Articolo precedente
Cesena inaugura il primo Giardino Alzheimer pubblico d’Italia

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE