Presentate le proposte di legge per una giornata della Vita nascente

Non è più un tema sentito solo dai cattolici. L’emergenza demografica in corso, che vede un gap di circa -230.000 nascite in meno ogni anno nel nostro Paese, è diventato un tema trasversale.

Per questo motivo, alcuni parlamentari dei più diversi schieramenti hanno messo la loro firma sulla proposta di legge per istituire anche in Italia la Giornata per la Vita Nascente.

L’input è partito da un insieme di associazioni, oltre trenta, coordinate dalla Comunità Papa Giovanni XXIII il cui fondatore, don Oreste Benzi, già nel 2000 aveva lanciato la proposta di istituire una Giornata nazionale del nascituro, sulla scia di quanto avviene già in altre nazioni.

Non solo una giornata, o meglio: una giornata che sia da stimolo per rimettere al centro della società il valore sociale della maternità, la desiderabilità di essere genitori e politiche famigliari concrete ed efficaci per promuovere la nascita di nuovi individui, futuri cittadini.

Gli onorevoli firmatari delle proposte di Legge

Le proposte di legge sono state presentate oggi in conferenza stampa alla Camera dei Deputati.

Antonio Palmieri, Alfredo Bazoli, Paola Binetti, Matteo Colaninno, Tiziana Drago, Maurizio Gasparri, Maurizio Lupi, Lucio Malan, Alessandro Pagano, Gaetano Quagliariello, Isabella Rauti, Simone Pillon, Maria Carolina Varchi.

Sono i parlamentari che hanno proposto l’istituzione della Giornata per la Vita Nascente.

A moderare l’incontro Eugenia Roccella, Antonio Palmieri e Beatrice Fazi.

A questo link è possibile seguire (e rivedere) la conferenza stampa.

Sabato il Festival on line

Sabato 27 Marzo si terrà in modalità completamente online, per gli effetti della pandemia, il primo Festival della Vita Nascente. La manifestazione è frutto del lavoro di collaborazione delle oltre 30 associazioni che si occupano di maternità, vita e famiglia e sarà visibile sul sito www.giornatavitanascente.org/

