Premio Nobel per la pace all’associazione antinucleare “Nihon Hidankyo”

Il Nobel per la Pace 2024 è stato assegnato all'organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo "per gli sforzi volti a ottenere un mondo libero da armi nucleari e per aver dimostrato che le atomiche non devono mai più essere usate"

Il Nobel per la Pace 2024 va all’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo “per gli sforzi volti a ottenere un mondo libero da armi nucleari e per aver dimostrato che le atomiche non devono mai più essere usate”. La Nihon Hidankyo è l’organizzazione a nazionale giapponese dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. La situazione a Gaza è “come il Giappone di 80 anni fa”, ha affermato il neo vincitore del Nobel per la pace.

Premio Nobel per la pace 2024 al giapponese Nihon Hidankyo

Il premio Nobel per la pace del 2024 è stato assegnato all’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Nihon Hidankyo. Il presidente del comitato, Jorgen Watne Frydnes, ha descritto Nihon Hidankyo come “un movimento popolare di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha” e ha affermato che ha ricevuto il premio per la pace “per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate”, ha affermato.

Nobel per la Pace: “Gaza come il Giappone di 80 anni fa”

La situazione a Gaza è “come il Giappone di 80 anni fa”: lo afferma il vincitore del premio Nobel per la pace, l’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, che si batte contro le armi nucleari. Nihon Hidankyo “non avrebbe mai sognato di vincere” il premio, ha detto un funzionario dell’organizzazione dopo l’assegnazione del premio.

Cosa è la Nihon Hidankyo

La Nihon Hidankyo è l’organizzazione a nazionale giapponese dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Ha membri in tutte le prefetture giapponesi, rappresentando così quasi tutti gli Hibakusha organizzati. I suoi funzionari e membri sono tutti Hibakusha. Il numero totale dei sopravvissuti Hibakusha che vivono in Giappone è di 174.080, al marzo 2016. Ci sono diverse migliaia di altri Hibakusha che vivono in Corea e in altre parti del mondo al di fuori del Giappone. Hidankyo collabora con queste organizzazioni per la difesa dei diritti e del benessere di queste persone.

