Povertà, scuola e salute: l’Ocse chiede di ripensare la spesa per l’infanzia

Investire in modo più efficace nella protezione e nel benessere dei bambini può produrre effetti significativi non solo sulle loro condizioni di vita, ma anche sulla sostenibilità della spesa pubblica nel lungo periodo. È la conclusione del nuovo rapporto dell’Ocse, che analizza il rapporto tra politiche sociali e risultati per l’infanzia. Di fronte all’aumento della povertà, alle difficoltà scolastiche e ai problemi di salute segnalati tra gli adolescenti, l’organizzazione invita i governi a orientare meglio le risorse disponibili, concentrandole sugli interventi con i maggiori benefici.

L’analisi

Una migliore allocazione della spesa sociale può produrre benefici significativamente maggiori per i bambini e contribuire a contenere i costi pubblici nel lungo periodo. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Ocse “Spending better for children through social policy”, che analizza gli effetti delle politiche sociali su povertà infantile, deprivazione materiale, risultati scolastici e salute. Nei Paesi Ocse la spesa sociale è cresciuta negli ultimi vent’anni dal 20% al 25% del Pil, mentre meno del 10% di questa spesa è destinato alle famiglie con figli. Oggi un bambino su 8 vive in condizioni di povertà reddituale, i risultati scolastici sono in peggioramento e oltre un adolescente su 5 riferisce condizioni di salute discrete o scarse.

Le dichiarazioni

“Investire nei bambini è una delle azioni più importanti che i governi possano intraprendere per costruire un futuro più forte”, ha affermato il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, sottolineando che “spendere meglio può fare una differenza molto più grande”. In particolare, l’Ocse indica nell’educazione e cura della prima infanzia uno degli investimenti con i maggiori ritorni. Destinare a questo settore un punto percentuale aggiuntivo della crescita della spesa sociale potrebbe ridurre la povertà infantile di circa 2,25 punti percentuali nel prossimo decennio, contro 1,5 punti mantenendo invariata l’attuale distribuzione delle risorse. L’intervento potrebbe inoltre ridurre di circa il 4% la quota di studenti con basse prestazioni nei test Programme for international student assessment (Pisa).

Le eventuali misure

Secondo il rapporto, risultati positivi possono derivare anche dal sostegno al lavoro dei genitori, dai trasferimenti economici alle famiglie e dall’accesso a servizi di qualità, compresi sanità e abitazione. Una spesa sociale meglio orientata, conclude l’Ocse, può quindi migliorare le condizioni di vita dei bambini e, allo stesso tempo, contribuire a rendere più sostenibili le finanze pubbliche.

Fonte Agensir