Polveri del Sahara in aumento: Italia tra le aree europee più colpite

Le polveri desertiche provenienti dal Sahara stanno diventando una presenza sempre più significativa nei cieli dell’Europa meridionale. Un ampio studio pubblicato su Nature evidenzia come negli ultimi dieci anni la concentrazione di queste particelle sia aumentata, con effetti che riguardano sia la salute pubblica sia il rendimento degli impianti fotovoltaici. L’Italia è tra i Paesi maggiormente interessati dal fenomeno, alimentato dall’inaridimento del deserto e dai cambiamenti nella circolazione atmosferica. Gli esperti chiedono ora sistemi di allerta dedicati per proteggere le persone più vulnerabili.

Più polveri dal Sahara sull’Europa: i dati dello studio

Sono aumentate negli ultimi 10 anni le polveri in arrivo dal Sahara, un problema di inquinamento che ha colpito soprattutto l’Italia e l’Europa Meridionale dove si registra una concentrazione doppia rispetto al resto dell’Europa. A dirlo è il più grande studio fatto finora sul tema, guidato da Petros Vasilakos, Imad El-Haddad e Kaspar Daellenbach, dell’Istituto Paul Scherrer in Svizzera, e pubblicato su Nature che sottolinea gli effetti sulla salute umane e sugli impianti solari.

L’analisi di un secolo di dati

L’analisi dei dati relativi agli ultimi 100 anni – che ha visto anche la partecipazione delle università italiane di Genova, Firenze, Calabria e Milano, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – evidenzia che oggi la concentrazione media di polvere desertica misurata nell’Europa meridionale è di 5,3 microgrammi per metro cubo d’aria, un valore salito di circa mezzo microgrammo nell’ultimo decennio. “Un dato non trascurabile, sia in termini di efficienza e rapporto costi-benefici dei grandi impianti solari, sia per quanto riguarda l’impatto sulla salute dovuto all’aumento dell’inquinamento da particolato”, ha detto Daellenbach.

Le cause dell’aumento delle polveri desertiche

La causa principale sarebbe nella crescente aridità del Sahara e nell’alterazione della circolazione atmosferica che sta portando a venti sempre più forti dal deserto verso l’Europa. “Sebbene il numero di tempeste che trasportano polvere desertica dal Sahara e dal deserto arabo non è effettivamente aumentato – ha detto Vasilakos – sono tuttavia diventate più intense”.

Gli effetti sulla salute

Polveri che possono avere effetti sulla salute sia nel breve termine, nei giorni con livelli elevati di polvere desertica nell’aria: si registra un numero significativamente maggiore di decessi per infarto e problemi respiratori, che nel lungo periodo, inducendo casi di pneumoconiosi, asma e bronchite cronica.

Le possibili soluzioni secondo gli esperti

Lo studio sottolinea che, a differenza del particolato prodotto dall’uomo, le emissioni di polvere desertica non possono essere ridotte con interventi diretti, tuttavia, misure globali per limitare il riscaldamento globale potrebbero nel lungo termine contribuire a frenare l’inaridimento delle aree desertiche e quindi l’espansione di queste di polvere. Per ora, però, l’Europa deve convivere con l’aumento della polvere desertica e diventa dunque importante, concludono gli autori, istituire sistemi di allerta per le alte concentrazioni, simili a quelli utilizzati per il particolato urbano, e aiutare così i soggetti a rischio a prendere precauzioni.

Fonte Ansa