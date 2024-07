Pil, per l’Italia +0,2% nel secondo trimestre 2024

Nello stesso periodo, +0,3% per la Francia e +0,8% per la Spagna. In termini tendenziali la nostra economia è cresciuta dello 0,9%

Più 0,2%, più 0,3% e più 0,8%. Queste tre percentuali indicano la crescita economica rispettivamente di Italia, Francia e Spagna nel secondo trimestre del 2024. Il pil francese in questo intervallo temporale è andato meglio delle aspettative degli analisti.

Italia

L’economia italiana nel secondo trimestre 2024, secondo la stima preliminare dell’Istat corretta per il calendario, è cresciuta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, quando aveva registrato un +0,3%. Il secondo trimestre del 2024 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al precedente. La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e in quello dell’industria e di un aumento nel comparto dei servizi. In termini tendenziali nel secondo trimestre il Pil è aumentato dello 0,9%.

Spagna

L’economia spagnola è cresciuta dello 0,8% nel secondo trimestre dell’anno, un tasso simile al trimestre precedente, grazie alla buona performance di esportazioni e importazioni, che hanno contributo a un aumento di 0,5 punti e, in minore misura, del consumo interno, secondo i dati pubblicati oggi dall’Istituto nazionale di statistica. Su base annua la crescita del Pil continua sostenuta al 2,9% nel secondo trimestre. Le esportazioni sono cresciute dell’1,2% rispetto al primo trimestre dell’anno, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,2%.

Francia

L’economia francese è cresciuta nel secondo trimestre dello 0,3%, oltre le aspettative degli analisti. Lo ha reso noto l’istituto di statistica nazionale Insee che ha anche rivisto al rialzo dallo 0,2% allo 0,3% la crescita del Pil del primo trimestre.

Fonte Ansa