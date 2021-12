Pestato a sangue: ucciso un uomo di 37 anni a Erice

Il cadavere di un uomo, Salvatore Martino, di 37 anni, è stato trovato in contrada Pegno nel territorio di Erice (Trapani). Secondo gli investigatori si tratterebbe di un omicidio; l’uomo sarebbe stato picchiato a sangue fino a provocarne la morte.

In base alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato pestato a morte brutalmente da una o più persone al punto che il volto pare fosse quasi irriconoscibile. Il 37enne, scrive Trapani Oggi, aveva problemi di tossicodipendenza e viveva in condizioni precarie in sistemazioni provvisorie di fortuna. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della comando provinciale di Trapani. I militari sono al lavoro per ricostruire quanto successo e stabilire il movente dell’omicidio indagando nella cerchia di amicizie dell’uomo.

