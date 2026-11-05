Pensioni e previdenza: le soluzioni Ocse tra obblighi, fisco e sostenibilità

L’Ocse ha pubblicato il rapporto “Pensions outlook 2026: are we saving enough for retirement?”, evidenziando la necessità che i governi promuovano maggiormente il ricorso ai fondi pensione e alla previdenza integrativa. Alla fine del 2025, il patrimonio gestito dai fondi pensione ha toccato la cifra record di 78mila miliardi di dollari, raggiungendo il 106% del Pil complessivo dei Paesi membri, contro il 62% registrato nel 2001. Nonostante questo incremento costante, quasi tutti i Paesi aderenti presentano ancora importanti lacune contributive che mettono a rischio il tenore di vita dei futuri pensionati.
Donne e lavoratori autonomi
Per garantire un livello di reddito adeguato durante la vecchiaia, l’assegno pensionistico obbligatorio da solo non sarà più sufficiente. La maggior parte dei lavoratori dovrà quindi affiancare alle coperture pubbliche forme di risparmio volontario gestito. Come sottolineato dal segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, la spesa pubblica continua a salire senza tuttavia riuscire a proteggere tutti dalle disparità. Il divario previdenziale colpisce con maggiore durezza specifici segmenti della popolazione: in particolare, la discontinuità o l’insufficienza dei versamenti riguarda le donne in 17 Paesi Ocse e i lavoratori autonomi in 31 Paesi.
Le leve per il cambiamento
Per affrontare l’impatto delle dinamiche demografiche ed economiche sui sistemi nazionali, l’Ocse raccomanda una serie di interventi strutturali ai governi. Tra le soluzioni proposte spiccano l’innalzamento delle aliquote contributive obbligatorie, l’introduzione dell’adesione automatica ai piani pensionistici e il potenziamento degli incentivi fiscali. Risulta inoltre fondamentale sviluppare una solida educazione finanziaria, affiancata da servizi di consulenza opportunamente regolamentati e da strumenti d’investimento trasparenti che integrino la valutazione dei rischi di sostenibilità, eliminando così gli ostacoli che frenano il risparmio.
Fonte Agensir