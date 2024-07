Pechino: “Aperta indagine sulle pratiche commerciali dell’Ue”

Pechino, nella giornata di oggi, ha annunciato che, a seguito dei procedimenti messi in campo da Bruxelles contro la Cina, verrà aperta un’indagine contro l’Ue per “presunte pratiche commerciali sleali”.

L’indagine

La Cina ha annunciato oggi l’apertura di un’indagine su “sussidi” e “barriere agli investimenti” contro l’Unione Europea, a seguito di una serie di procedimenti avviati da Bruxelles contro Pechino per presunte pratiche commerciali sleali.

Le dichiarazioni

“Il ministero del Commercio sta indagando sulle pratiche dell’Unione Europea in materia di ostacoli al commercio e agli investimenti per le aziende cinesi”, si legge in un comunicato del ministero.

Fonte: Ansa