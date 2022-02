Pechino 2022: Brignone è argento nello slalom gigante di sci

Arriva dallo sci la quarta medaglia per l’Italia all’Olimpiade invernale di Pechino 2022. Federica Brignone conquista l’argento, il terzo per la spedizione azzurra, nello slalom gigante femminile, garantendosi il secondo posto grazie al tempo di 1’55″97, 44 centesimi più veloce di Lara Gut-Behrami, che si deve invece accontentare del bronzo. Oro alla svedese Sara Hector con il tempo di 1’55″69.

Grossa impresa di Federica che regala all’Italia il terzo argento e la quarta medaglia in questa olimpiade invernale. L’azzurra migliora così il bronzo conquistato nel 2018 a Pyeongchang nello slalom gigante femminile. Nella prima manche, accumula un ottimo vantaggio in ottica podio, poi sfiora il colpaccio nel finale, chiudendo alle spalle della svedese Sara Hector di soli 28 centesimi di secondo ed anticipando di 44 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami.

Le altre medaglie per l’Italia

Ieri, 6 febbrario, Dominik Fischnaller ha conquistato il bronzo nello slittino singolo maschile. Si tratta della sua prima medaglia olimpica. Nello slittino mancava dal bronzo di Armin Zöggeler a Sochi 2014. E’ la diciottesima medaglia azzurra nella storia della disciplina.

Sabato 5 febbraio, Andrea Casinelli, Petro Sighel, Arianna Fontana, Martna Valcepina e Yuri Confortola hanno conquistato l’argento nella staffetta mista short track. Gli azzurri firmano la prima medaglia italiana in questa nuova specialità che fa il suo esordio nel programma olimpico proprio in questa edizione dei Giochi. Primato personale inoltre per Arianna Fontana che centra così la medaglia in 5 edizioni dei Giochi.

Sport del ghiaccio Giochi olimpici invernali Pechino 2022 short track. L’Italia conquista l’argento nella staffetta mista.

Per le Fiamme Gialle in gara le sorelle Martina e Arianna Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli. pic.twitter.com/iPB5YxbwVq — Guardia di Finanza (@GDF) February 5, 2022

Sempre il 5 febbraio, Francesca Lollobrigida ha conquistato l’argento nei 3000 metri speed skating. E’ sua la prima medaglia azzurra ai Giochi olimpici invernali di Pechino. 30 anni, di Frascati, Francesca è pronipote della nota attrice Gina Lollobrigida.

