Pausa pranzo sempre più cara: rincari fino all’8% in un anno

La pausa pranzo pesa sempre di più sul bilancio dei lavoratori italiani. Tra bar, tavole calde, punti di ristoro e mense, i costi dei pasti consumati durante la giornata lavorativa continuano a crescere, rendendo sempre più difficile conciliare le esigenze di chi lavora con la necessità di contenere le spese quotidiane. Secondo l’analisi di Federconsumatori, realizzata sui dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, un pasto completo fuori casa arriva oggi a costare in media 16,19 euro. Una situazione che spinge molti lavoratori a cercare alternative più economiche, dalla spesa al supermercato fino alla tradizionale schiscetta preparata a casa.

Il dato

Mangiare fuori durante la giornata lavorativa è diventato un lusso quasi insostenibile per le tasche degli italiani. Rispetto allo scorso anno i prezzi di bar, tavole calde e punti di ristoro registrano rincari fino all’8%, con un’impennata che raggiunge il +368% se il confronto si estende a 25 anni fa. Un pasto completo tra primo, acqua, dolce e caffè costa oggi in media 16,19 euro per una spesa annua stimata tra i 2.760 euro e i 3.250 euro. È quanto emerge dall’analisi di Federconsumatori su dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (O.N.F.). Di fronte a stipendi bloccati e costi in crescita, molti lavoratori cercano di risparmiare scegliendo prodotti monodose o piatti pronti al supermercato. La soluzione di gran lunga più vantaggiosa resta però la “schiscetta” preparata a casa, che garantisce un risparmio di circa il 75% rispetto al bar. Il costo medio di un pasto home made è infatti di 4,90 euro, con la possibilità di scendere anche sotto i 2 euro prediligendo ingredienti vegetali come i legumi e ottimizzando i tempi di cottura.

Le dichiarazioni

Federconsumatori, tuttavia, sottolinea la necessità di interventi di natura strutturale per tutelare i lavoratori di fronte ad aumenti che appaiono in molti casi sproporzionati: “In primo luogo, chiediamo un innalzamento del valore dei buoni pasto, spesso del tutto insufficienti a fronte degli aumenti registrati negli ultimi anni”. Ma anche una vigilanza più stringente sulle dinamiche di mercato che incidono sul costo della vita quotidiana: “Sollecitiamo un monitoraggio puntuale e continuo dei prezzi praticati da bar, tavole calde, mense, punti di ristoro e gdo. Gli aumenti registrati risultano, infatti, in molti casi, sproporzionati rispetto all’effettivo andamento dei costi di gestione e potrebbero risentire, spesso, di dinamiche poco trasparenti e volontà speculative”.

Fonte Ansa