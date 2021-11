Paura su un treno in Baviera: fermato un giovane di origini arabe

Parla di almeno tre persone ferite il bilancio di un attacco a colpi di coltello che si è verificato su un treno ad alta velocità diretto a Norimberga, in Germania. La notizia è stata riferita dalla Bild.

L’attacco

Nel corso dell’attacco, sono rimaste ferite tre persone, due di loro sono in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. La Bild, inoltre, ha riferito che sul luogo dell’attacco è stato arrestato un giovane di 27 anni di origine araba. Come riferisce il tabloid, il ragazzo sarebbe affetto da disturbi psichici e prima di compiere l’aggressione avrebbe provato a chiedere aiuto sul convoglio.

