Paura a Pescara: sparatoria in un bar del centro

E’ caccia all’uomo a Pescara. Le forze dell’ordine stanno cercando l’autore dell’agguato che, secondo le prime informazioni, sarebbe un uomo che si è allontanato dal bar situato tra via Ravasco e strada Parco a bordo di uno scooter guidato da un complice, dopo aver aperto il fuoco contro l’attività commerciale.

I fatti

L’episodio si sarebbe verificato poco dopo le 20. Le prime testimonianze parlano di un uomo con il volto coperto dal cappuccio della felpa. Si sarebbe avvicinato ai tavolini esterni del bar e lì ha aperto il fuoco. In base alle informazioni riportate dall’Ansa, le vittime – un morto e un ferito grave – sarebbero di nazionalità italiana. La persona ferita è arrivata in gravi condizioni all’ospedale della zona, in quanto sarebbe stata raggiunta da diversi colpi al volto. Tra i primi a lanciare l’allarme, una dipendente del bar che si è nascosta sotto un tavolo ed ha chiamato il 118. Sul posto sono arrivati il questore di Pescara Luigi Liguori e il dirigente della Mobile Gianluca Di Frischia, nonché il sindaco Carlo Masci. Il fatto è avvenuto in una zona residenziale a poche centinaia di metri dal centro della città, vicino ad un parco.

