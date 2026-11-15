Papa Leone XIV: “L’intraprendenza dell’uomo e la cura del creato vanno insieme”

“Lì dove si cura l’uomo, la terra fiorisce e la cultura della carità sana dall’inquinamento”, ha detto Papa Leone XIV commentando, durante l’omelia pronunciata nel corso della messa a Villa Deportiva Regional Ucayali, la parabola dei talenti. Il Santo Padre è tornato sul legame inscindibile tra il bene collettivo e la cura della Casa comune, i beni che il Signore ha donato all’uomo perché ne faccia buon uso in un rapporto di fiducia e di condivisione. Il Pontefice ha infatti sottolineato come la lettura trasformi la relazione tra “servo” e “padrone” da una dinamica di potere a una d’amore e di fraternità, così da cambiare la società.

Un significato nuovi

“Cari fratelli e sorelle, con grande gioia celebro con voi oggi l’Eucarestia. Quando ci raduniamo con fede attorno all’altare del Signore, la sua parola entra nella nostra vita e la riempie di senso. Per tutti noi annuncio di salvezza. Oggi, in questa città, accade proprio così: il Vangelo che abbiamo ascoltato è infatti una parabola, che ci invita a riflettere sulla nostra relazione con Dio. Mentre Gesù racconta le vicende di un padrone con i suoi servi, la sua voce chiede ai nostri cuori un’attenzione particolare, affinché troviamo il senso giusto delle parole che ci rivolge. Che cosa vuol dire per Dio essere Signore? E che cosa vuol dire per l’uomo essere servo? Questi vocaboli, così segnati nel mondo da duri rapporti di potere, acquistano un significato nuovo e sorprendente sulle labbra di Cristo. Egli li pronuncia apposta per rinnovare il nostro modo di pensare e agire. A chi nel mondo è servo, infatti, Gesù annuncia la libertà e a chi si crede padrone, insegna a convertirsi”.

La responsabilità della cura del prossimo

“Chiamando tutti alla fraternità, l’unico vero Signore ci invita a cambiare vita, trasformando le relazioni e la società che abitiamo. Ascoltiamo dunque che cosa Cristo racconta nella parabola: «servo buono e fedele», dice il protagonista, «prendi parte alla gioia del tuo padrone» (Mt 25, 21.23). Questa lode ci rivela anzitutto che essere buoni e fedeli significa corrispondere alla bontà e alla fiducia che riceviamo da Dio. Il lavoro che Egli ci chiede non è segno di oppressione e di distanza, ma pegno di condivisione e di felicità. Il Signore per primo è buono verso di noi e ci affida i suoi beni. Il segno di questa bontà sono i preziosi talenti di cui parla la parabola, che diventano nelle nostre mani un compito e una responsabilità, affinché portiamo frutti di opere buone. Questi talenti sono le qualità che rendono buona la vita, primo dono di Dio: adoperandoli, ci esercitiamo a praticare la giustizia e cercare la verità, a prenderci cura del prossimo e della società. Così moltiplichiamo il bene ricevuto, usando con intelligenza quanto il Signore ci ha affidato”.

Dalla paura alla fiducia

“Dall’altro lato, però, la parabola narra di un «servo malvagio e pigro» (Mt 25,26), al quale il padrone dice: «tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso» (ibid.). Le parole di Gesù ci mettono alla prova: il padrone, cioè Dio, non era forse buono e generoso verso i suoi servi, cioè noi? Certo! Eppure c’è chi non si fida di Lui, ritenendolo un uomo duro (v. 24), spietato e sfruttatore. Invece Dio ci dice: io mi fido delle tue capacità, non opprimo affatto la tua vita, ma la amo. Io condivido con te i miei beni: te li affido affinché portino frutto, per la gioia che voglio condividere con tutti. Il servo della parabola, allora, è malvagio perché ritiene che Dio sia come i padroni di questo mondo. E i padroni di questo mondo si ritengono spesso come Dio. Gesù non rimprovera anzitutto l’inerzia del servo, ma la sua cattiva coscienza, quella che gli fa dire al padrone: «So che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato» (v. 24). La parabola ci chiama così a passare dalla paura verso il Signore alla fiducia in Lui, dalla schiavitù di chi è lontano da Dio alla condivisione della gioia che viene da Lui. In altre parole, a diventare consapevoli che siamo suoi amati figli”.

Il legame tra la nostra vita a la Terra

“La parabola raccontata da Gesù è molto attuale perché ci chiede che cosa stiamo facendo dei beni che Dio ci dona, anzitutto del bene della vita e del bene della terra. I due sono strettamente legati: non c’è l’uno senza l’altro. La salute della nostra vita e quella della terra che abitiamo vanno insieme: perciò tutto quanto ferisce la dignità della vita distrugge la bellezza della terra. L’intraprendenza dell’uomo e la cura del creato vanno insieme: perciò tutto quanto sfrutta il lavoro rapina l’ambiente. La pace sociale e l’equilibrio ecologico vanno insieme: perciò la violenza fatta al popolo è violenza fatta alla terra e la violenza fatta alla terra è violenza fatta al popolo. Cari amici, la parola di Cristo entra qui nel dramma della nostra storia: alla voce dei miei predecessori, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, unisco la mia per evidenziare il doloroso legame tra «la devastazione ambientale dell’Amazzonia e le minacce alla dignità umana delle sue popolazioni» (cfr BENEDETTO XVI, Discorso ai giovani, 10 maggio 2007; FRANCESCO, Esort. ap. Querida Amazonia, 12). Molto poco si è fatto, e molto lentamente, mentre si sono accelerati gli strumenti per saccheggiare e inquinare la creazione”.

Riscatto e speranza

“Davanti a questi mali, non nascondiamo sottoterra i talenti del Signore, che ci dà forza per riparare e curare la sofferenza causata da un’avida sete di dominio. In questo contesto, il Vangelo che abbiamo ascoltato diventa così annuncio di riscatto e di speranza per tutto il popolo. Spetta a noi, a ciascuno di noi rispondere con coerenza e coraggio, dicendo al Signore: ‘Grazie per i talenti che ci doni! Vogliamo usarli per il bene di tutti’. Spetta dunque a noi, a ciascuno di noi dire al prossimo: ‘Sei per me un fratello, una sorella. Coltiviamo insieme talenti che portino frutti di vita buona in questa città, nel nostro paese, nel futuro che vogliamo costruire come tempo di giustizia e di pace’. Questa volontà trova sintesi in un gesto che compiamo durante la Santa Messa, portando all’altare i frutti della terra e del lavoro dell’uomo. La mensa che il Signore prepara per noi ci coinvolge in uno scambio di doni, che presentiamo a Dio per poi diffonderli nel mondo”.

Coltivare tre realtà

“Alla luce del Vangelo, vi invito dunque a moltiplicare i talenti che il Signore ci affida, coltivando tre realtà. Anzitutto, coltivate insieme la fede. Siate popolo che celebra la salvezza di Dio e cura le ferite dell’umanità. È così, infatti, che la Chiesa assume le parole dell’uomo per dire la verità di Dio e predica la parola di Dio per annunciare la verità dell’uomo. Sull’esempio di Cristo, il Verbo fatto carne, osservate la realtà quotidiana con la sapienza che viene dal Vangelo, aprendo per tutti un futuro di giustizia. Questa missione inizia nella preghiera ed è nutrita dai Sacramenti: in quanto opera di tutta la Chiesa, si realizza nelle famiglie e nelle parrocchie, nelle strade e nelle scuole, negli ospedali e nelle carceri. Siate ovunque laboriosi per moltiplicare i talenti del Signore, promuovendo la comunione con tutti gli uomini e le donne di buona volontà. In secondo luogo, vi incoraggio a coltivare la nostra magnifica umanità. Questo impegno riguarda soprattutto i giovani, che sono la promessa del popolo peruviano. Riguarda la cura dei piccoli e la tutela degli anziani, riguarda la solidarietà con i poveri e gli oppressi. Operare il bene esige di combattere la violenza con la carità, e di rispondere con l’onestà alla corruzione. Lì dove si cura l’uomo, la terra fiorisce e la cultura della carità sana dall’inquinamento morale, che è causa di ogni ferita inferta al creato, nostra Casa comune. Davanti a ogni prova, infine, coltivate sempre la gioia. Il cristiano sa che questa non viene dalle droghe della ricchezza e del potere, che ingannano il cuore e lo lasciano nell’angoscia. La vera gioia viene dalla fede, perché ha per fondamento la grazia di Dio, che porta frutto nella nostra dedizione fraterna. Mentre attraversiamo tribolazioni e sfide, edifichiamo insieme una società felice, pacifica, libera, guardando al Signore Gesù, che fa pace nella sua croce, prendendo su di sé ogni nostra difficoltà. Chiediamo a Lui, il Redentore, di accompagnare il nostro cammino donandoci la luce della speranza. Che sua Madre Maria, Vergine Immacolata, ci conforti e ci protegga sempre”.