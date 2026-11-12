Papa Leone XIV: “La pace si coltiva con il dialogo e la fraternità”

Un incoraggiamento a diffondere il Vangelo con l’attenzione alla vita e ai bisogni delle persone. Papa Leone XIV lo ha rivolto, durante l’omelia pronunciata nel corso della celebrazione dell’Ora Media nella Basilica Cattedrale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, ai vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, ai seminaristi, alle équipe sinodali e ai consigli pastorali. Il Santo Padre ha invitato a riflettere sull’importanza di ripartire innanzitutto dal rapporto con il Signore, secondo l’esempio di San Turibio di Mogrovejo, sulla capacità di affrontare i conflitti con carità e coraggio, cominciando a costruire la pace coltivando il dialogo e la fraternità e conservando la vocazione missionaria.

L’incoraggiamento

“Carissimi Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi, membri dei Consigli Pastorali e delle Équipe sinodali, fratelli e sorelle tutti in Cristo Gesù, è una gioia grande per me trovarmi nuovamente in terra peruviana, vicino a una Chiesa che mi è tanto cara. Vengo come Padre e Fratello nella fede, come Pastore che ama il suo gregge. Sono arrivato per la prima volta in Perù molti anni fa, proponendomi di servire il popolo di Dio e di edificare il suo Regno, promuovendo la pace nella giustizia, con una speciale attenzione ai più deboli. Ritorno oggi per incoraggiare tutti voi a continuare l’opera di diffusione del Vangelo, attenti alla vita e ai bisogni delle persone. A tal fine, vorrei che riflettessimo insieme su alcuni atteggiamenti importanti per essere Chiesa, e per costruire una civiltà dell’amore realmente fondata sul bene comune. Ci aiuta la Lettura breve che abbiamo ascoltato, tratta dalla Prima lettera di San Giovanni (cfr 1Gv 3,23-24)”.

Nel nome del Figlio

“La prima idea che ci offre è l’invito a credere «nel nome del Figlio […] Gesù Cristo» (v. 23), cioè a guardare a Lui come all’unico fondamento su ci erigere il nostro Tempio di pietre vive (cfr Ef 2,19-22). Cristo è la luce, la Parola, il Pane, e la Chiesa cresce là dove gli uomini vivono uniti tra loro perché in comunione con Lui. Ce lo conferma la continua ricerca di Dio che ha caratterizzato la vita di tanti santi, come quella del Vescovo San Turibio di Mogrovejo, che fu apostolo infaticabile, intraprendente e creativo, difensore coraggioso dei poveri, pastore generoso, pronto a consumarsi per il suo gregge. Se però vogliamo risalire alla fonte di tanta energia e dinamismo, dobbiamo guardare al suo intimo rapporto con il Signore, nella cui sequela fino alla Croce ha trovato senso, criterio e forza tutta la sua missione. È lì che dobbiamo ispirarci anche noi nel servizio alla comunità, imparando a leggere la nostra storia alla luce della Pasqua. È contemplando il Crocifisso-Risorto, al Señor de los Milagros, che, nei ‘segni’ della sua bontà, troveremo una guida sicura per il nostro cammino”.

La riconciliazione

“Il secondo valore che vorrei richiamare è quello della riconciliazione. Giovanni, nella sua lettera, dice che è volontà di Dio: «che […] ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato» (1Gv 3,23). Il Perù ha tanto bisogno di questo, di una Chiesa che semini amore, capace di costruire ponti dove altri erigono muri, di ascoltare, guarire, perdonare e, allo stesso tempo, che sia pronta a riconoscere le proprie infedeltà e a chiedere scusa, con umiltà, assumendosi la responsabilità delle ferite che ha provocato al suo interno e attorno a sé. Ha bisogno di una Chiesa che, stretta alla Croce, sappia affrontare anche i conflitti con carità e coraggio, nella fede che in Cristo si può sempre ricominciare e trovare unità, perché, come dice San Paolo, tutto questo non è solo opera nostra, ma «viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione» (cfr 2Cor 5,18). Solo così saremo, secondo l’espressione tanto cara a Papa Francesco, veri artigiani di pace (cfr Lett. enc. Fratelli tutti, 3 ottobre 2020, 255)”.

Dove inizia la pace

“E questo è il terzo punto su cui vorrei riflettere con voi. Tante volte mi avete sentito parlare della necessita di promuovere nel mondo una «pace disarmata e disarmante» (Messaggio per la LIX Giornata Mondiale della Pace 1° gennaio 2026). È un’urgenza

reale, a cui si risponde coltivando, in ogni circostanza, giorno per giorno, i valori del dialogo e della fraternità, ed evitando qualsiasi polarizzazione che divide. La pace inizia sempre ‘qui e adesso’, e dipende dal nostro modo di comportarci, di guardarci, di rispettarci e di ascoltarci. Se vogliamo diffonderla, dobbiamo prima di tutto custodirla a coltivarla, davanti a Dio, in noi stessi e tra i nostri cari, per poi diffonderla nelle comunità e nei vari ambiti della vita sociale e politica. Saremo così autentici artefici di quella comunione, che la Famiglia dei Battezzati è chiamata a incarnare, per essere sempre più, in Cristo, «il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 1)”.

L’armonia della comunione

“L’unità, per il cristiano, è una dimensione irrinunciabile dell’esistenza, che richiede una continua conversione del cuore, a livello personale e comunitario. Il Battesimo ci fa, per grazia, membra dell’unico Corpo di Cristo (cfr 1Cor 3,9), ma sta a noi, nella nostra dignità di persone libere, accettare o meno, ogni giorno, il dono che ci è stato dato. Gesù, in proposito, nell’ultima Cena ha espresso il grande desiderio del Padre: «Che tutti siano uno, affinché il mondo creda» (Gv 17,21). La questione, dunque, è come attuare e rendere visibile il nostro essere ‘uno’, impiegando ogni mezzo opportuno, e facendo anche delle differenze e delle ferite occasioni per crescere insieme, nella stima reciproca e nel perdono. La comunione non è assoluta omogeneità, ne è necessariamente consenso immediato, ma spazio in cui le diverse voci, con l’aiuto dello Spirito e sotto la guida dei Pastori, imparano a fondersi senza annullarsi, facendo armonia. Ciò richiede di saper ascoltare con apertura anche ciò che non coincide con la propria sensibilità, accogliendo il dolore dell’altro senza giudicarlo e lasciandosi toccare dalla sua storia. Solo così si potrà realizzare, nelle nostre comunità, quella ‘corresponsabilità differenziata’ che rende ciascuno profeta della Buona Novella”.

La natura missionaria

“E questo ci porta all’ultimo punto della nostra riflessione: la missione. «La Chiesa […] è per sua natura missionaria» (CONC. ECUM. VAT. II, Decr. Ad gentes, 7 dicembre 1965, 2); costitutivamente spinta ad annunciare l’amore di Dio che ha ricevuto e in cui crede (cfr 1Gv 4,16). Per questo esorto tutti voi, cari fratelli e sorelle, a mantenere viva la fiamma di questo amore, per

darne una testimonianza credibile e gioiosa, ciascuno secondo la propria vocazione: i Vescovi riconoscendo, come pastori, la voce di Dio che parla attraverso la vita del gregge, in modo particolare nell’ascolto e nella vicinanza ai sacerdoti; i Sacerdoti, coltivando intenso amore a Cristo, fedeltà e ubbidienza alla Chiesa e prossimità ai fratelli e alle sorelle di cui sono responsabili; i Consacrati e le Consacrate, rinnovando ogni giorno la profezia del loro ‘sì’, con una vita veramente evangelica, e chiedendo costantemente allo Spirito la grazia di “rinascere dall’alto” (cfr Gv 3,3); i seminaristi, coltivando la bellezza e la freschezza della loro chiamata, tenendo vivo il rapporto con Gesù e curando la vita interiore. A voi, poi, membri laici dei Consigli pastorali e dei Gruppi sinodali, chiedo di continuare a impegnarvi nel lavoro che avete iniziato: la Chiesa ha bisogno di voi, del vostro contributo, della vostra fede. Carissimi fratelli e sorelle, uniamoci tutti, oggi e sempre, nella grande sinfonia di comunione il cui Maestro è Cristo. Cantiamo l’amore del Padre camminando insieme, con il cuore aperto alla grazia, unanimi, fedeli al comandamento che abbiamo ricevuto: «che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri» (1Gv 3,24). Così sia, con la grazia dello Spirito Santo e per intercessione di Maria, nostra Madre”.